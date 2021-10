Eine Grillhütte für den Dorfverein bauen? Ein frischer Farbanstrich für die Kita-Räume? Doch woher die tatkräftigen Hände nehmen? In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg soll der Freiwilligen-Mitmach-Tag am Samstag, 9. Oktober, Brücken bauen. Bürger, die ihre Zeit und Tatkraft einbringen möchten, können dann mit lokalen Vereinen, Initiativen und Schulen in Kontakt treten und aktiv werden.

„Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir zusammen“, lautet das Motto der Initiative. Der Freiwilligen-Mitmach-Tag der Landesinitiative „Ich bin dabei!“ geht auf eine Idee von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aus den Jahren 2014/15 zurück. Vereine und Einrichtungen der VG entwickeln Projektideen und werben bei freiwilligen Helfern um tatkräftige Unterstützung. Ein Team aus der VG koordiniert die Vorhaben und unterstützt medial und organisatorisch.

Chance für Neubürger zum Kennenlernen

Was bietet der Freiwilligen-Mitmach-Tag? Einmalig, kurzzeitig, freiwillig und ohne weitere Verpflichtung kann sich jeder einbringen. Der Einsatz sei zeitlich überschaubar, da auf einen Tag begrenzt, geht aus einem Informationsschreiben von Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) hervor. Da er am Wochenende stattfindet, sei er auch Berufstätige und Schüler geeignet, sorge für positive Aufmerksamkeit, mache die Vielfalt freiwilligen Engagements sichtbar, zeige Möglichkeiten auf, vermittle ein neues Bild von Ehrenamtlichkeit und motiviere zum Mitmachen.

Margarete König von der Koordinierungsstelle der Initiative meint: „Gerade Neubürger haben die Chance, Institutionen und Menschen vor Ort kennenzulernen.“ Die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses (MGH) des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland (ASB) nennt Beispiele für geplante Einsatzorte und Aktivitäten am Samstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Jeweils um 9 Uhr gibt es Aktionen in der Otfried-Preußler-Grundschule in Otterberg, in der Kita Regenbogen in Katzweiler, wo auch der Bau von Insektenhotels auf der Storchenwiese geplant ist, im Waldklassenzimmer der Grundschule Otterbach, in Heiligenmoschel auf Spielplätzen, Friedhof und Buswendeplatz sowie in Heimkirchen am Pflege Naturlehrpfad „Alte Welt“. In Hirschhorn geht es um 10 Uhr am Spielplatz Flurstraße los.

Veranstaltungen im Mehrgenerationenhaus

Das MGH in Otterberg bietet in den Räumen des Café-Bistro Zeitlos Veranstaltungen an. Ab 10 Uhr sind Vorträge zum Thema Energiesparen geplant. Um 13 Uhr findet eine Schnupperstunde für Senioren am Computer statt. Der SV Otterberg lädt für 13 Uhr zu einer Runde Schach für Anfänger und Fortgeschrittene in den Seminarraum ein und die Improvisationstheatergruppe Impro-Zeitlos stellt sich um 14.30 Uhr vor.

Broschüren mit einer Auflistung der Angebote liegen in Geschäften in der Otterberger Innenstadt und der Verwaltung aus. Im Anschluss an die Aktivitäten ist als Dankeschön für die Helfer ab 17 Uhr ein Fest geplant. Der Ort wird noch bekannt gegeben.

Info

Informationen zu Projekten und Veranstaltungen gibt es im Internet auf www.otterbach-otterberg.de/soziales/freiwilligen-mitmach-tag. Ansprechpartnerin in der Verwaltung ist Jasmin Wendel, Telefon 06301 607212, E-Mail: jasmin.wendel@otterbach-otterberg.de