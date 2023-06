Auf einen gemeinsamen Antrag von CDU, FWG und Bündnis 90 – Die Grünen hin wird nach den Sommerferien eine Sitzung zum Thema freiwillige Leistungen abgehalten. Angesichts der Haushaltslage müsse über diese dringend ausführlich beraten werden, betonen die Antragssteller.

Seit zehn Jahren werde bereits über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde in Haushaltsberatungen geredet, betonte Jochen Kassel (CDU). Gerade jetzt, wo der Haushalt mit mehr als 800.000 Euro im Minus sei, müssten diese nochmal geprüft und eventuell gekürzt werden. Der Haushalt müsse in Zukunft ausgeglichen werden. Das Thema könne auch in einer regulären Ratssitzung besprochen werden, meinte Karin Decker (SPD). Eine Sondersitzung abzuhalten, sei nicht nötig. Doris Siegfried von den Grünen sieht viel Redebedarf und sprach sich für eine Sondersitzung aus. Letztendlich schlug Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) vor, nach den Sommerferien eine Sitzung mit nur einem Punkt „Haushaltsplan“ abzuhalten. Es gehe nicht nur um die freiwilligen Leistungen, die Kommunalaufsicht fordere auch Einsparungen bei Pflichtaufgaben und Einnahmeausschöpfung. Bonhagens Vorschlag stimmte der Rat zu.