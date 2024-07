Auf der Freilichtbühne in Katzweiler ist bis zum 2. August Spielpause. Gemeinsam mit Dr. Dolittle, dem sprachgewaltigen Tierarzt, der sich mit Tieren unterhalten kann, und dem immer korrekten, englischen Gentleman, der in 80 Tagen die Welt bereist, schnaufen die vielen aktiven Mitglieder des Vereins Freilichtspiele gerade ein bisschen durch.

Der Doc, der englische Gentleman, seine Begleiter, seine Verfolger und das ganze Ensemble haben sich die kleine Auszeit redlich verdient. In beiden Stücken herrscht schließlich ordentlich temporeicher Spielwitz, den die Akteure, sehr zur Freude der Zuschauer, mit vollem Einsatz auf die Bühne bringen.

„Über 7000 Zuschauer haben unsere beiden Aufführungen schon gesehen“, zieht der Vereinsvorsitzende Michael Wilking eine positive Zwischenbilanz. Zu der gehört auch, dass das Wetter zwar meist nicht berauschend war, wirklich schlecht aber nie. Keine der vom Publikum umjubelten Vorstellungen von „Dr. Dolittle“ und „In 80 Tagen um die Welt“ musste bislang abgebrochen werden. Zwar drohte der Wetterfrosch bei zwei Vorstellungen mit einem Gewitter. Er hat sich aber besonnen, und das Gewitter zog vorbei. So kann es weitergehen, sagt Wilking im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf.

Sekt für Gruppen

„Es liegt noch einiges vor uns“, betont er und spricht davon, dass es nach der Spielpause mit frischem Elan weitergehen wird. Etwas anderes erwarten die Fans der Freilichtspiele auch nicht.

Los geht es wieder am 2. August mit einer Spätvorstellung von „Dr. Dolittle“. Am 3. August geht das Erwachsenenstück in die zweite Runde, legt auch gleich mit einem Event los. So sollen laut dem Vorsitzenden Gruppen ab fünf Personen mit mitgebrachtem Reisepass eine Flasche Sekt erhalten.

Beim Kinderstück muss der freundliche Doc noch an insgesamt sechs Terminen ran. Um die Welt wird noch acht Mal gereist, wie gehabt immer in „exakt“ 80 Tagen. Alle Termine finden sich im Internet auf freilichtspiele-katzweiler.de. Dort können auch die Tickets gebucht werden.