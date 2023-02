Die Freilichtbühne Katzweiler bringt die Komödie „Hirn!“ ins Bürgerhaus nach Rodenbach. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Karten gibt es noch. Ein Probenbesuch vor ungewohnter Kulisse.

Die Freilichtbühne Katzweiler: das ist Wald, das ist die große Bühne im Freien – eigentlich. Denn im Winter gibt es obendrein ein kleines, gemütliches und amüsantes Theater im Zimmer. Das ist jedoch irgendwo zwischen dem dortigen Werkstattausbau und Corona stecken geblieben – zumindest das Winterspiel am Ort der Freilichtbühne. Der Wille, auch im Saal die Lachmuskeln der Besucher zu fordern, ging jedoch nicht verloren. In diesem Winter gibt es wieder Theater ohne Freilicht. Nicht in Katzweiler, nicht in dem mit 70 Besuchern immer brechend vollen Sälchen. Gespielt wird im Bürgerhaus in Rodenbach.

Gehirn von Albert Einstein

Ein achtköpfiges Ensemble der Freilichtbühne plus der Spieler X, der nur vom Publikum zu sehen sein wird, bringt die Gruselkomödie „Hirn!“ nach Rodenbach. Regie führt Tanja Frey. Das Gehirn von Albert Einstein sorgt in der Geschichte für skurrile Verwirrungen. Feinste Technik, Blubber und Rauch, Videoeinspielungen, überall auf der Bühne liebevoll ausgesuchte Deko-Hingucker, selbst ein elektrischer Stuhl steht da – ob der wohl zum Einsatz kommt?

Und da sind natürlich die Akteure Carolin Hellriegel, Sarah Anefeld, Lisa-Marie Herrmann, Alexandra Daunderer, Manfred Forster, Daniel Hill, Daniel Maue, Benedikt Fritzinger, Jannik Heim, die einfach alles mitbringen, was das Stück braucht: unbändige Freude am eigenen Spiel, eins werden mit der Rolle, umwerfende Mimik. Die Regisseurin achtet gemeinsam mit ihren Spielern absolut detailverliebt auf kleinste Raffinessen und schätzt große Effekte.

„Skurril und verrückt“

Die Komödie „Hirn!“ lag im Corona-Sommer 2021 als Plan B schon einmal in der Schublade, um gegebenenfalls auf der großen Bühne mit kleiner Besetzung zu laufen. In dem Jahr war bekanntlich weder Plan A noch Plan B machbar, es konnte überhaupt nicht gespielt werden. Als nun klar war, dass in Rodenbach was geht, war das Stück der Favorit von Tanja Frey. „Ich liebe es skurril und verrückt“, gibt sie lachend zu, sich hier so richtig ausleben zu können. Ihre Komödianten scheinen es genauso zu lieben. Was sich da bei den Proben bietet, ist Amüsement pur. Noch ist nicht alles perfekt, weder Bühnengestaltung noch Kostüm, auch hapert es hier und da mit dem Text. Aber es herrscht Spaß am Tun und am Miteinander agieren. Die Wirkung ist einfach umwerfend.

Für die Vereinsmitglieder der Freilichtbühne ist der Auftritt in Rodenbach durchaus eine ungewohnte Situation, quasi ein „Auswärtsspiel“. Da ist der Saal, der 250 Zuschauern Platz bietet – anstatt 70 wie in der eigentlichen Heimstätte. „Dafür spielen wir dann auch nicht von Dezember bis März ganze 26-mal“, spricht Tanja Frey die bislang geplanten sechs Vorführungen plus eventuell noch eine weitere an. Im Rodenbacher Bürgerhaus ist es zwischen den Akteuren auf der Bühne und den Zuschauern auch nicht wie gewohnt kuschelig eng. Obendrein ist die Bühne nackt. Anschrauben oder Nageln ist nicht möglich. Selbst die Proben sind nur scheibchenweise vor Ort realisierbar. Der Saal ist schließlich gut belegt.

Schon der Probenbesuch macht Laune

Aber lebt das Theaterspiel nicht von einer dicken Portion Flexibilität, Kreativität und Improvisation? Bei den Beteiligten der Freilichtbühne ist das jedenfalls so. Genau deshalb flutscht es. Teils proben sie in Katzweiler, teils in Rodenbach. Eine Herausforderung, die sie locker annehmen. Die nackte Bühne haben sie mit Gerüsten und viel schwarzem Tüll in Form gebracht und Requisiten angeschleppt. Das passt und macht schon beim Probenbesuch Laune.

Aber was steckt denn nun hinter „Hirn!“? Nur so viel: Da stehen sich Männer, mal im Anzug, mal im rosa Gewand, in der Mönchskutte oder auch freizügig gewandet und zwei reizende, nicht ganz so clevere Frauen samt einer Schlossherrin gegenüber. Die Herrin interessiert nur das äußere an der Herrenwelt, für den Rest hält sie Einsteins Hirn im Glas parat. Das soll dem Auserwählten eingepflanzt werden. Das Stück verspricht jede Menge Situationskomik und einen großen Angriff auf die Lachmuskeln.

Hier gibt es Karten

Die Premiere läuft am Freitag, 24. Februar, 20 Uhr. Auch für die Vorstellungen am Sonntag, 26. Februar, 19 Uhr, Freitag, 3. März, 20 Uhr, und Sonntag, 5. März, 19 Uhr, gibt es noch Karten. Der Kartenverkauf läuft auf der Freilichtbühne jeweils donnerstags von 18 bis 19 Uhr und samstags/sonntags von 10 bis 11 Uhr. Am Mittwoch, 15. Februar, findet der Kartenverkauf von 18 bis 19 Uhr außerdem direkt am Bürgerhaus in Rodenbach statt.