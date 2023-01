Nach der coronabedingten Pause zeigen die Freilichtspiele Katzweiler wieder ein Wintertheater. Gespielt wird nicht am eigentlichen Standort, sondern im Bürgerhaus in Rodenbach. Der Kartenverkauf startet am Samstag.

Zur Aufführung kommt die Gruselkomödie „Hirn“, bei der das Gehirn von Albert Einstein eine zentrale Rolle einnimmt. Einsteins Großnichte – eine Wissenschaftlerin – soll das zerlegte Gehirn zusammenfügen und beerdigen. Sie will das geniale Gehirn jedoch einem Adonis einpflanzen. Die Suche nach einem ansehnlichen Opfer sorgt für immer mehr Turbulenzen.

Die Aufführungen von „Hirn“ sind für 24. Februar (20 Uhr), 25. Februar (20 Uhr), 26. Februar (19 Uhr), 3. März (20 Uhr), 4. März (20 Uhr) und 5. März (19 Uhr), jeweils im Bürgerhaus Rodenbach geplant. Der Verein Freilichtspiele Katzweiler weist darauf hin, dass es Karten nur im direkten Vorverkauf an der Kasse der Freilichtbühne in Katzweiler geben wird – nicht an der Geschäftsstelle am Kerweplatz. Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 11 Uhr. Solange es noch Karten gibt, ist die Kasse danach jeden Samstag und Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr und jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Vorbestellung online oder telefonisch ist nicht möglich. Karten kosten je 15 Euro.