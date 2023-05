Auf der Freilichtbühne in Katzweiler laufen längst die Proben für die diesjährigen Stücke. Doch das ist kein Grund für die Jugend, sich nicht noch zusätzlich mit der Jugendgruppe der Freilichtbühne Gräfinthal auszutauschen.

Der Verein Freilichtspiele Katzweiler pflegt mit der Naturbühne Gräfinthal, die in der saarländischen Gemeinde Mandelbachtal ihr Zuhause hat, seit Jahren eine Partnerschaft. Es ist nicht zu übersehen, dass die Chemie zwischen den 23 Jugendlichen stimmt, die sich auf der Freilichtbühne in Katzweiler treffen – teils aus der Pfalz teils aus dem Saarland kommen.

Das Kennenlernen flutscht. Schnell werden in kleinen Gruppen gemeinsame Kurz-Szenen erarbeitet. Nicht mit viel Brimborium, jeder hat nur ein einziges Requisit zur Verfügung. Aber das reicht aus. Pantomime, Emotionen und die Sprache machen alles möglich. Wo die Eingabe fehlt, stehen Sven Kallmayer und Luisa Lagaly zur Seite. Beide sind Spieler an der Freilichtbühne und Lehrer für Darstellendes Spiel an der Goetheschule.

Sie sind schnell ein Team

„Coole Sache“, kommentieren sowohl die jungen Pfälzer als auch die jungen Saarländer den theaterpädagogischen Workshop, der ihnen jede Menge bringt, wie sie versichern. Gut zu sehen: Nach kurzer Zeit gibt es kein „ihr“ und kein „wir“ mehr, da sind alle Spieler ein Team. Das sehen auch die Jugendleiter Jannick Heim (Freilichtbühne Katzweiler) und Anna Lang (Naturbühne Gräfinthaler) so.

Wenn im Sommer auf der Freilichtbühne Katzweiler „Dornröschen – voll verschlafen“ sowie das „Wunder von Bern“ aufgeführt werden, dann werden auch die Saarländer wieder da sein und als Zuschauer auf der Bühne sitzen. Umgekehrt geht es von Katzweiler natürlich auch nach Gräfinthal wenn dort „Heidi“ sowie das „Wirtshaus im Spessart“ aufgeführt werden