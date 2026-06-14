Das Musical „Rock of Ages“ feiert auf der Freilichtbühne Katzweiler eine mitreißende Premiere. Der Lohn: Das Publikum spendet großen Applaus. Nur ein Wunsch bleibt unerhört.

Das Rock-Musical „Rock of Ages“ läuft noch keine fünf Minuten, schon erklären sich die ersten Besucher der Freilichtbühne Katzweiler zu Fans des Stücks. Dabei rollt doch nur ein stinkendes rotes Mofa über die Bühne. Die Vergangenheit, sie lebt und wird in „Rock of Ages“ (auf deutsch Fels der Ewigkeit) von den Freilichtspielern bis ins kleinste Detail grandios bespielt und vor allem besungen – live mit vollem Körpereinsatz und ganz im Sound der 1980er.

Waren das wirklich die Klamotten einer ganzen Generation? Trugen die jungen Männer solch knallenge Hosen, lange Haarmähnen und Lidstrich? Die Mädels Lederröcke, so kurz, dass sie kaum als Rock wahrzunehmen waren? Ja, war so! Klamotten sind aber nur ein Nebenschauplatz bei diesem Stück, das bis mitten in der Nacht läuft und kaum Zeit zum Durchatmen lässt.

Gehören die Störche auch dazu?

Auf der großen Waldbühne geht der Rock so richtig ab. Ständig! Oben, unten, in der Mitte – alles wird bespielt, fast könnte es scheinen, als gehörten die am Rande im Lautertal heimziehenden Störche auch mit dazu. Wäre der Regie um Frank Burbach und Stefan Allmang zuzutrauen. Was sie sich alles detailverliebt haben einfallen lassen, wird von den Akteuren mit schillernder Leichtigkeit umgesetzt – ob als Rockröhre, Stripperin, Kult-Demonstrantin, selbstverliebter Rockstar oder einer, der am Ende im Saarland Bonbons produziert. Was sind sie gut!

Ja, doch, so einige Stimmen aus dem Zuschauerraum lassen durchklingen, da sitze so mancher Ton nicht. Stört aber selbst die, die das verlauten lassen, nicht: Mitsingen ist angesagt. Andere „checken“ den eigenen Terminkalender, schauen nach, wann sie noch ein zweites Mal das Stück besuchen können, ein Stück, das wie ein hammerharter Ritt durch die Rockhits der 80er galoppiert, rauf auf die Tribüne in sich bewegende Körper zieht.

Anspruchsvolle Rollen

Unten erklärt Martin Hanke in der allgegenwärtigen, nie langweiligen und immer köstlich überzeugenden Rolle des Lonny die unterschiedlichen Stränge des Musicals, das in der Clubszene in Los Angeles spielt. Es geht um den Traum, berühmt zu werden, um Liebe, Eifersucht und Rache. Oliver Huber macht als legendärer Besitzer des beinahe unter die Abrissbirne geratenen Clubs „The Bourbon Room“ am Ende auch als Engel „bella figura“. Leonie Binn träumt als grandiose Sherrie von einer Karriere in Los Angeles. Daniel Maue gibt den gnadenlos gut rockenden Barkeeper, Conny Hanke eine Hardcore-Demonstrantin, Nicole Oster eine Puffmutter. Auch all die anderen, ob Sänger, Tänzer, Kellner, Polizist oder „Frauenkäufer“, sie überzeugen mit tollen Solos und im fantastischen Miteinander.

Mehr als 20 der großen Rock-Hymnen werden live gesungen, darunter Hits wie „Here I go again“ oder „The Final Countdown“. Mal sind sie vermischt in ein Medley, mal effektvoll als kultiger Knaller und immer von Dialogpassagen durchbrochen. So etwas stellt Profis vor eine Herausforderung! Auf der Freilichtbühne sind es Akteure, die alle einem normalen Beruf nachgehen und ehrenamtlich singen und spielen. Hut ab vor der Leistung, die nicht nur im Gesang liegt. Gespielt wird mal tragisch, mal komisch, mal ironisch oder gefühlvoll. Am Ende gibt es ein Happy End.

Alt und Jung lässt sich mitreißen

Schon lange bevor die ersten Gitarren kreischen, eilen die Zuschauer auf die Freilichtbühne. Vorfreude und Spannung auf eins der erfolgreichsten Musicals am Broadway, das auch als Hollywood-Verfilmung Erfolge einspielte, sie liegt in der Luft. Nieten an den Klamotten und die Namen der damals angesagten Rockbands zieren nicht wenige T-Shirts. Gut, auf den Köpfen der männlichen Besucher sind kaum noch die einst angesagten langen Haarmatten und auch die ehemaligen Rockladies zeigen sich moderater. Äußerlichkeiten! Dass nostalgische Gefühle aufkommen, lässt sich nicht verhindern, längst vergessene Liedfetzen werden zu Ohrwürmern. Dazwischen mischt sich eine deutlich jüngere Generation, die sich einlässt auf die Rock-Hymnen der 1980er und auf ein Lebensgefühl, das heute kaum noch vorstellbar scheint – es war laut, es war rücksichtlos, auch sexistisch, und wer brauchte damals Handys, wenn er oder sie an die wahren, echten Träume glaubte?

„Rock of Ages“ nimmt sein Premierenpublikum mit, egal ob die Älteren oder jene, die einfach zu spät geboren wurden. Beim großen Schlussapplaus stehen alle begeistert auf. Nur die Zugabe-Rufe, sie bleiben unerhört.

Hinweis

Die Termine der weiteren Vorstellungen auf der Freilichtbühne Katzweiler sind im Internet unter freilichtspiele-katzweiler.de abrufbar.

Mehr zur Produktion des Stücks lesen Sie hier.

