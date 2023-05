Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Freilichtbühne in Katzweiler geht neue Wege. Statt zwei großer Inszenierungen, soll es im Sommer gleich vier Premieren von kürzeren Stücken geben. Der Vereinsvorsitzende verrät, auf was sich Freunde der Bühne freuen dürfen und warum in diesem Jahr alles anders sein wird.

In Katzweiler auf der Freilichtbühne stand „Das Sams“ schon so richtig in den Startlöchern, wollte nach der Absage 2020 nun in diesem Sommer auf der großen