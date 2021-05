Die Freilichtbühne in Katzweiler präsentiert 2020 „Einen Sommer ohne Spiele“. Nicht freiwillig! Corona lässt grüßen und nimmt vor allem der großen Vereinsfamilie viel vom täglichen Miteinander. Verdient wird im Sommer natürlich auch nichts.

Dort wo normalerweise der Probebär über Monate tobt, wo getanzt, gesungen, gespielt wird und wo Jung und Alt miteinander Reden und Quatsch machen, wo die Nähmaschinen von Kostüm zu Kostüm surren und die Requisiten unter den geschickten Händen der Erbauer erwachen, um den Stücken den richtigen Rahmen zu geben, dort auf der großen Waldbühne in Katzweiler singen die Waldvögel gerade einsam ihre Lieder. Ein paar Gehölze liegen rum. Es wirkt, als habe jemand Mikado gespielt. Die Zweige zeugen dabei aber nur von einer Zeit vor Corona. Anfang des Jahres waren Waldarbeiter am Werk, haben im Sicherheitsbereich über Bühne und Tribüne nicht mehr ganz sichere Äste und Zweige von den Bäumen geholt. Da liegen halt noch immer welche rum.

„Es ist ruhig im Moment, sogar sehr ruhig“, beschreibt Udo Becker, der langjährige Vorsitzende im Verein Freilichtspiele Katzweiler, das aktuelle Geschehen auf der Freilichtbühne. Es ist nichts los, weil coronabedingt nichts los sein darf! „Es ist noch nicht einmal ein gemeinsamer Arbeitseinsatz machbar, es geht einfach nicht“, bedauert Becker den verordneten Dornröschenschlaf.

Schon Mitte März war klar, dass der Sommer auf der Freilichtbühne gelaufen ist

Schon Mitte März war klar, der Sommer auf der Freilichtbühne ist gelaufen, es wird kein „Das Sams – Eine Woche voller Samstage“ und auch kein „Und es hat Zoom gemacht – Die 80er Jahre Show“ auf der großen Waldbühne geben. Die Proben wurden eingestellt und auch sonst ist gähnende Leere auf dem Gelände der Freilichtbühne.

„Ich bin jeden Tag nach der Arbeit einmal dort, schaue nach, ob die Heizungen funktionieren, kein Wasser läuft, wo es nicht laufen soll und ob auch sonst nichts passiert ist“, schnuppert Udo Becker wenigstens ein bisschen das Flair der Bühne. Dass er bei seinen Kontrollgängen dann auch die Arbeit des einen oder anderen Heinzelmännchens entdeckt, verschweigt er nicht. „Viele sind in Kurzarbeit, haben daheim die Wohnung und den Garten aufgeräumt und kommen dann wohl hier hin und arbeiten ein bisschen“, freut er sich.

Nach der ersten großen Absage aller Proben und der diesjährigen Aufführungen stand noch die zarte Hoffnung im Raum, im Herbst ein Schlagerevent auf die Bühne zu bringen. „Das wäre von den Proben gut machbar gewesen“, spricht Becker an, was nun ebenfalls nicht sein wird. Bis Ende August sind alle größeren Veranstaltungen untersagt, also wird auf der Bühne niemand singen und keiner zuhören. Sollte es nach August dann doch noch möglich sein, kommt es für eine Freilichtbühne einfach zu spät. Draußen ist draußen und da wird es ab Herbst eben kälter.

80er Jahre Show vertraglich auf nächstes Jahr verschoben

Direkte Kosten entstehen der Freilichtbühne durch die gestrichene Saison nicht. Klar, es gibt die laufenden Kosten für Strom, Gas, Wasser, Versicherungen, zählt Becker auf, was jeden Monat vom Vereinskonto abgebucht wird. Es sei ein wenig niedriger als unter Probe- und Spielbetrieb, sagt er noch. Lässt ja gerade keiner Wasser laufen und kein Scheinwerfer verbraucht derzeit Strom.

Auch die schon genähten Kostüme, die gebauten Requisiten will Becker nicht unter entstandenen Kosten verbuchen. Die 80er Jahre Show konnte bereits vertraglich auf 2021 verschoben werden. Die Zusage der Rechteinhaber für das Sams steht noch aus. Sollte klappen, sieht es Becker noch nicht negativ.

Zusätzliche Kosten sind also erstmal keine da, aber „was wir in diesem Jahr nicht verdienen, das kann ich noch nicht sagen“, stellt der Vorsitzende klar, dass er erst noch einen neuen detaillierten Haushaltsplan aufstellen muss. Was er aber definitiv sagen kann: Die Einnahmen aus den Aufführungen, die werden fehlen, und zwar dort, wo die Gelder bereits im Neubau der Werkstatt und des Zimmertheaters fest verplant waren. Der Bundesverband der Freilichtbühnen will zwar versuchen, für die kleinen Bühnen auch Gelder von der Bundesregierung zu erhalten, aber ob es klappt, das steht noch in den Sternen. Karten oder Gutscheine, erworben für die Sommersaison 2020, gelten selbstverständlich auch im Sommer 2021.