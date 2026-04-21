Neue Gesichter in der Regie, auf der Bühne ist was los und in die Schule kommen Tiere: Ein Probenbesuch bei der Freilichtbühne Katzweiler verheißt ein magisches Kinderstück.

Unten auf der großen Waldbühne haben die Spieler noch die Textbücher in der Hand, Kostüme trägt bislang auch niemand und das Gesamtbild ist weit vom Fertigsein entfernt. Aber bis zur ersten Premiere der Saison 2026 ist ja durchaus noch ein bisschen Zeit. Die Proben der Freilichtbühne Katzweiler für das Kinderstück „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer laufen trotzdem intensiv. Sie werden mit Argusaugen von Regisseurin Sarah Anfeld verfolgt.

Wenn Nicole Terner nicht gerade selbst in ihre Rolle schlüpft und über die Bühne wirbelt, verstärkt sie nach Kräften das Regieteam, zu dem auch Martin Steidel gehört. Das hat einen Grund: Steidel ist noch nicht lange auf der Freilichtbühne aktiv und Anefeld sitzt zum ersten Mal auf dem „Regiestuhl“ – aber unbekannt ist sie dennoch keineswegs. Seit vielen Jahren spielt Anefeld in großen und kleinen Rollen mit und ist in den Kinder- und Erwachsenenstücken mit Leidenschaft und spielerischer Überzeugung auf der Freilichtbühne zu sehen.

Noch wird an den Charakteren gefeilt

„Regie ist eine ganz andere Nummer“, sagt Anefeld. Sie hat schon ein bisschen Respekt vor der neuen Rolle und nimmt deshalb gerne die Hilfe von Terner an, einer ebenfalls erfahrenen Freilichtschauspielerin. „Ich bin superstolz, wie sich alle Spieler einbringen und was sie leisten“, sagt die Regisseurin über die 37 Rollenträger und die 40 weiteren Akteure des Stücks.

Noch ist sie allerdings nicht zufrieden: Sie feilt an den jeweiligen Charakteren und fordert, wo sie es vermisst, von den Akteuren deutlich mehr Selbstbewusstsein auf der Bühne. „Bei einigen kommt das Kraftvolle und die Ausstrahlung mit dem Schlüpfen ins Kostüm ganz von alleine“, sagt sie. Das weiß sie aus eigener Erfahrung. Soll heißen: Das wird bei allen werden.

Anefeld hat „Die Schule der magischen Tiere“ auf die Bühne nach Katzweiler geholt, weil sie fest davon überzeugt ist, dass jedes Kind im Leben einen Freund und Begleiter braucht. „Diese Message des Stücks ist für mich magisch“, sagt sie voller Überzeugung.

Hilfe von den magischen Freunden

Worum geht es nun in dem diesjährigen Kinderstück auf der Freilichtbühne in Katzweiler? Zunächst um nichts wirklich Dramatisches, um ein bisschen Schulalltag. Dieser entwickelt sich schlagartig zu etwas Einzigartigem, zu etwas, von dem wohl die meisten Kinder ein bisschen träumen.

Es geht um einen Partner an der Seite, der einfach da ist, der zu einem hält und sieht, was wirklich in einem steckt. Ida kommt in eine neue Schule und fühlt sich noch nicht wirklich wohl. Benni, einer der neuen Klassenkameraden, stellt sich als schüchterner Einzelgänger heraus und kommt auch nicht gut klar. Bis den Kindern ein magisches Tier, das nur sie sehen und hören können – das Publikum natürlich auch –, zur Seite gestellt wird.

Freunde fürs Leben – das sind in der magischen Geschichte zunächst ein Fuchs, eine Schildkröte und eine Katze. Krähen spielen auch mit – die werden sogar über die Bühne fliegen. Das wird nicht der einzige Überraschungseffekt sein. Und überhaupt, es wird einen Eisberg zu bestaunen geben und der alte Bus, der in unterschiedlichster Form immer mal wieder die Stücke belebt, wird in diesem Jahr sogar eine Giraffe fahren. All das, zusammen mit den von Freilichtspielern selbst geschriebenen Liedern, durch Freunde der Freilichtbühne auch selbst vertont, verspricht „magische“ Unterhaltung.

Die Fantasie wird sicherlich beflügelt, wenn sich Ida und ihr listig-schlauer Fuchs austauschen oder die Schildkröte Henrietta mit purer Gutmütigkeit dem Leben von Benni einen neuen Sinn gibt. „Solche Freunde braucht einfach jedes Kind“, resümiert Anefeld.

Info

Das Kinderstück „Die Schule der magischen Tiere“ feiert am 30. Mai um 16 Uhr Premiere. Das Erwachsenstück „Rock of Ages“ startet am 13. Juni um 20.30 Uhr. Alle Infos, auch zum Ticketkauf, im Netz unter freilichtspiele-katzweiler.de.