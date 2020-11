Pendler dürfen aufatmen: Seit Dienstag kann der Verkehr am Autobahnkreuz Landstuhl wieder ungehindert rollen. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Über mehrere Monate hinweg liefen dort Instandsetzungsarbeiten an der südlichen Brücke und an der Fahrbahn, weswegen teilweise Rampen gesperrt waren – betroffen war zum Beispiel die Überleitung von der A6 (Fahrtrichtung Mannheim) auf die A62 in Richtung Trier. Laut LBM, Autobahnamt Montabaur, wurden die Betonrandbalken der Brücke samt Geländer und Schutzeinrichtungen erneuert. Gleiches gilt dort für die Fahrbahnübergänge, den Asphaltbelag und die Abdichtung. „Im Rahmen der Sperrungen wurde zudem die Fahrbahn vor und hinter dem südlichen Kreuzungsbauwerk sowie auf den zugehörigen Zu- und Abfahrtsästen zur A62 saniert“, berichtete der LBM.