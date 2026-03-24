Die Eintrittspreise für das Freibad Alsenborn bleiben unverändert. Das hat der Ortsgemeinderat beschlossen. Vor der letzten Freibadsaison 2025 hatte der Rat die Preise erhöht, diese sollen auch in diesem Jahr gelten. Demnach kostet eine Tageskarte für Erwachsene 4,50 Euro, Jugendliche über sechs Jahre zahlen zwei Euro. Auf Vorschlag des Werksausschusses wird der Preis für eine Saisonkarte für Jugendliche von 35 auf 30 Euro gesenkt.

Routinemäßig wurde in Vorbereitung auf die neue Badesaison ein Preisvergleich mit anderen Freibädern vorgenommen. Demnach bewegen sich die Preise für das Alsenborner Schwimmbad „weitestgehend im Durchschnitt der verglichenen Freibäder“, hieß es im Rat. Die Freibadsaison startet am 17. Mai.