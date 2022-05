Die Sommersaison im Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach beginnt am Samstag, 21. Mai. Ab diesem Tag ist das Freibad zusätzlich zum Hallenbereich geöffnet. Das Hallenbad ist an dem Samstag allerdings für den Publikumsverkehr nicht zugänglich, da dort der Azur-Cup stattfindet. Von Sonntag an jedoch ist das Azur dann wieder ein Kombibad. Die Sauna ist ebenfalls geöffnet, wenn auch weiterhin nur zu verkürzten Zeiten, nämlich nur freitags bis sonntags von 14 bis 21.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.freizeitbad-azur.de. ipf