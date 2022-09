Die Freibadsaison geht zu Ende. In Otterberg, Rodenbach und Hochspeyer dürfen zum Finale nur ganz besondere Gäste ins Wasser: Hundeschwimmen ist angesagt.

Zum ersten Mal wird die Saison im Naturfreibad in Otterberg mit einem Hundeschwimmen beendet. Der letzte reguläre Öffnungstag ist am Freitag, 9. September. Am Samstag, 10. September, können sich dann die Vierbeiner von 12 bis 17 Uhr im Freibad austoben. Die eingezäunte Anlage befindet sich in einem kleinen Wäldchen, so dass auf der 2000 Quadratmeter großen Liegewiese neben Rasenplätzen in der Sonne auch Schattenplätze zur Verfügung stehen. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Animal Sunshine Farm aus Kindsbach. Der Eintritt beträgt pro Pfote und Fuß einen Euro.

Pro Fuß und Pfote

Tierisches Vergnügen zum Abschluss der Saison hat bereits zum zweiten Mal das Freibad in Hochspeyer auf dem Programm. Am Sonntag, 11. September, sind von 9 bis 13 Uhr spielen, toben und schwimmen angesagt. Der Eintritt kostet pro Fuß einen Euro und pro Pfote 50 Cent.

Die Rodenbacher zählen mit ihrem Bad zu den Pionieren dieses Angebots im Kreis. Eine Woche nach Ende der Badesaison für Zweibeiner können gleich an zwei Tagen, nämlich Samstag und Sonntag, 17./18. September, die Vierbeiner von 13 bis 16 Uhr im Nichtschwimmerbereich ins Wasser. Im Schwimmerbereich lässt derweil der Modellbootclub Kaiserslautern seine Boote zu Wasser, wie Badleiter Thomas Metzger mitteilt. Jeweils von 10 bis 16 Uhr können an der Bootsausstellung Interessierte das Bad bei freiem Eintritt besuchen. Für das Hundeschwimmen gilt: Ein Euro pro Pfote und Fuß.

Die Animal Sunshine Farm aus Kindsbach wird auch hier das Veranstaltungsteam sowie Herrchen und Frauchen unterstützen und betreuen. Jana Schmidt von der mobilen Hundephysiotherapie und Osteopathie aus Rodenbach ist mit einem Parcours und Balance-Übungen am Start. Sitzt die Frisur nach dem Baden noch? Habe ich ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen? Diese Fragen können sich Bello, Rex und Luna von Laura Ross aus Rehweiler beantworten lassen. Als Hundefriseurin und Tierernährungsberaterin steht sie an dem Wochenende nicht nur den Vierbeinern mit Tipps und Ratschlägen zur Seite.

Keine Chlor-Gefahr

Das Baden ist in allen drei Schwimmbädern nur für Hunde erlaubt. Bedingungen für die Teilnahme am Hundeschwimmen sind das Vorzeigen eines gültigen Impfnachweises und der Besitz einer gültigen Hundehalter-Haftpflichtversicherung. Thomas Metzger aus Rodenbach weist darauf hin, dass bereits zum Ende der Freibadsaison in Rodenbach dem Wasser kein frisches Chlor mehr zugeführt wird. Noch vorhandenes Chlor baue sich rasch ab, so dass für die Hunde keine Gefahr bestehe.

Info

Baderegeln für Hund und Halter sind auf der Homepage des Schwimmbads in Hochspeyer nachzulesen: www.schwimmbad.hochspeyer.eu