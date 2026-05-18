Ein Mann soll in der Nacht zum Sonntag eine Frau und ihren Partner in Bruchmühlbach-Miesau mit einem bislang unbekannten Gegenstand geschlagen und am Kopf verletzt haben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Wohnung der Betroffenen. Die beiden 60-Jährigen wurden in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei nahm den 57-jährigen mutmaßlichen Täter noch in der Wohnung vorübergehend fest. Gegen ihn verfügten die Beamten ein Kontakt- und Annäherungsverbot. Die Ermittlungen – insbesondere zu Tatwerkzeug, -hergang und -motiv – dauern an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.