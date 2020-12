Dass beim Thema Windkraft oft mehr Emotionen als sachliche Argumente im Spiel sind, ist nichts Neues. So ist jeder Beitrag zur Sachlichkeit ein Pluspunkt für die Diskussion. Die Otterberger Stadtbürgermeisterin hat sich bisher auch stets mit persönlichen Beiträgen zurückgehalten und ihre Neutralität als Bürgermeisterin betont; selbst zu ihrer Fraktion hat sie Abstand gehalten. Das tat der aufgeheizten Stimmung gut.

Dass sie nun in die Bürgerinitiative eingetreten ist, mutet da etwas befremdlich an. Ihr Argument, sie tat dies als Bürgermeisterin, um den Ratsbeschluss durchzusetzen, überzeugt nicht wirklich. Gerade in ihrem Amt hat sie andere Möglichkeiten – wie sie ja auch mit ihrer Suche nach Alternativflächen zeigt. Aber ihre Neutralität und damit Glaubwürdigkeit setzt sie mit diesem Schritt aufs Spiel. Vor allem, da die Bürgerinitiativen nicht stets mit Fakten agiert haben.