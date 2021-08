Wer legt fest, wie eine Kompensationsfläche gestaltet wird?

Die Vorschläge, wie ein Areal im Sinne des Naturschutzes und des Ausgleichs umgestaltet werden sollte, kommen für den Kreis Kaiserslautern von der Unteren Naturschutzbehörde, die bei der Kreisverwaltung angesiedelt ist. Die Beschaffenheit des Bodens und die landschaftliche Situation spielen dabei eine Rolle. Möglich sind zum Beispiel Aufforstungen, die Anpflanzung von Gehölzen, das Anlegen von Streuobstwiesen oder die Renaturierung von Bachläufen. Umsetzen muss die Maßnahmen immer der Träger der Baumaßnahme selbst, also meistens die Gemeinde.

Wer kontrolliert, was aus den Plänen wird?

Eine Kontrollfunktion, ob das Geplante so oder auch nur überhaupt umgesetzt wird, hat die Naturschutzbehörde nicht. „Für die Durchführung von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen in Bebauungsplänen ist der Träger der Bauleitplanung beziehungsweise der Satzungsgeber selbst zuständig“, teilt Armin Konrad, der bei der Behörde für die Eingriffsregelung zuständig ist, auf Nachfrage mit. Nach Paragraf 32 der Gemeindeordnung überwache „ganz allgemein der Gemeinderat die Ausführung seiner Beschlüsse“.

Gibt es ein Kataster aller Ausgleichsflächen im Kreis Kaiserslautern?

Ein solches Kataster existiere nicht, sagt Konrad. Das Land Rheinland-Pfalz habe aber 2018 „das sogenannte KomOn Service Portal eingeführt, in das alle naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen einzutragen sind“. Da sich das System noch im Aufbau befinde, fehlten die Daten insbesondere für Jahre zurückliegende Bebauungspläne oft noch, weiß der Landespfleger. Auch hier ist es Sache der Gemeinde selbst, alle Flächen korrekt anzugeben.

Kann es passieren, dass Flächen doppelt als Ausgleich ausgewiesen werden?

Der Fall, der in Enkenbach-Alsenborn gerade noch verhindert wurde, dass nämlich eine Fläche doppelt als Ausgleich verwendet wird, könne derzeit „aufgrund der großen Kontinuität in der Stellenbesetzung in der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Kaiserslautern weitgehend ausgeschlossen werden“, glaubt Konrad. Er und sein Kollege Andreas Dein seien seit 1993 in der Verwaltung tätig.

Kommt es häufiger vor, dass Kompensationsmaßnahmen nicht umgesetzt werden?

Grundsätzlich ist der Landespfleger davon überzeugt, dass die meisten geplanten Maßnahmen rund um Kaiserslautern auch umgesetzt werden. „Unsere Vermutung geht dahin, dass es Fälle, in denen überhaupt keine Änderung in der Flächennutzung erfolgt sind, vereinzelt geben mag, dies aber nicht ein generelles und flächendeckendes Problem darstellt.“

Kritiker der Eingriffs-Ausgleichs-Regelung sehen das, wenn auch nicht explizit für den Kreis Kaiserslautern, anders. So wird in einer Fallstudie aus dem Jahr 2019 aus dem süddeutschen Raum festgestellt, dass rund 30 Prozent der in den Bebauungsplänen festgeschriebenen Maßnahmen nicht „in der Landschaft zu finden sind“. Bei den vorhandenen mangele es darüber hinaus oft an der Qualität.

Denn Kompensationsflächen müssen auch gepflegt werden. Darauf weist Christine Braun-Schilling, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Enkenbach-Alsenborner Gemeinderat, hin.

Nach 25 bis 30 Jahren, je nach Bundesland, müssen die Ausgleichsflächen, egal wie sie beschaffen sind, allerdings nicht mehr weiter gepflegt werden. Begründet wird dies mit der Verhältnismäßigkeit. Das kritisiert die Grüne scharf: „Die Bebauung der Flächen ist ja auch noch vorhanden und wird so schnell nicht wieder zurückgebaut.“