Wegen der Corona-Pandemie litt das Vereinsleben vielerorts. Mackenbachs Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) hat sich in seiner Gemeinde mit dem Thema beschäftigt. Wie es um die örtlichen Vereine steht und was noch besser werden könnte, hat er der RHEINPFALZ verraten.

Wie sieht es mit dem Vereinsleben in Mackenbach aus?

„Wir haben ein gutes und intaktes Vereinsleben mit starken Vereinen im Ort. Ich kann mich auf diese immer verlassen und bedanke mich dafür ganz herzlich“, sagt Schäffner. Der komplette Mackenbacher Vereinsring sei eine in den vergangenen Jahren toll zusammengewachsene Mannschaft, die im Sinne der Dorfgemeinschaft unterwegs sei und sich gegenseitig unterstütze.

Wären weitere Vereine in Mackenbach dennoch erstrebenswert?

Schäffner will die vorhandenen Vereine nicht überfordern und kann sich sehr gut noch Ergänzungen im Vereinsleben vorstellen. Die Idee eines Dorffördervereins habe er deshalb beim Baumfest im vergangenen Jahr angesprochen. Seitdem habe er viele positive Rückmeldungen erhalten. Es gebe durchaus viele Leute, die sich gerne für den Ort einbringen möchten, berichtet Schäffner. Demnächst werde er zu einer Vorversammlung einladen. Danach möchte er gerne die Gründung des Dorffördervereins angehen.

Wie kann man sich einen Dorfförderverein vorstellen?

Es soll ein Verein werden, in dem sich diejenigen zusammenfinden, die nicht schon in anderen örtlichen Vereinen heimisch sind, sich aber trotzdem im Ort einbringen möchten, erläutert Schäffner. „Also Menschen, die sich um die Dinge kümmern wollen, die sich die Mitglieder und die Mackenbacher wünschen. Menschen, die die Gemeinde unterstützen und das Leben im Ort noch lebenswerter machen wollen.“

Welche Rolle spielt die Ortsgemeinde bei diesem Verein?

Dem neu zu gründenden Verein würden keine Vorgaben gemacht. Schäffner sagt volle Unterstützung durch die Ortsgemeinde zu.

Landfrauenvereine gibt es vielerorts. In Mackenbach nicht. Fehlt ein solcher?

In Mackenbach hat sich der Landfrauenverein vor Jahren aufgelöst, bedauert Schäffner. „Ich bin schon länger mit der Kreisvorsitzenden und ihren Mitstreiterinnen in Kontakt und hatte angeboten ihnen eine Bühne zu bieten“, berichtet der Ortsbürgermeister. Die Landfrauenvereine, bei denen mittlerweile auch einige Männer dabei sind, gründeten sich in manchen Orten gerade wieder neu. Schäffner hofft, dass dieser Trend an Mackenbach nicht vorbei geht.

Was hat der Haushalt der Gemeinde mit der Vereinsförderung und Unterstützung der Vereine zu tun?

Sollte Mackenbach keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, würde die Kommunalaufsicht die Ortsgemeinde auffordern, ihre freiwilligen Ausgaben, wie beispielsweise die Vereinsförderung, zu kürzen oder sogar ganz zu streichen. Für die Mackenbacher Vereine würde dies bedeuten, dass sie keine finanzielle Unterstützung von der Ortsgemeinde bekämen und kostenlose Benutzungen von Gemeindeeinrichtungen gestrichen würden.