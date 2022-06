OTTERBERG. „Das Frühlingsfest ist eröffnet!“, rief am Samstagabend die Frühlingskönigin Isabell I. den zahlreichen Gästen auf dem Platz vor der Abteikirche zu. Das dreitägige Spektakel startete nach der Pandemie-bedingten Zwangspause wieder traditionell mit dem Heimatabend.

Seinen Ursprung hat es vermutlich 1825 als Kinder- und Volksfest in der Schule von Georg Jakob Roller, einem „namhaften Schulmann besonders hinsichtlich des Taubstummenunterrichts“, wie in der Allgemeinen Deutschen Biografie nachzulesen ist. Im Jahr 1952 fand dann das erste Frühlingsfest nach dem Zweiten Weltkrieg statt und wird seit dieser Zeit alle zwei Jahre begangen.

Seit 2001 krönt Otterberg eine Frühlingskönigin. Geleitet von ihrer Leibgarde in historischen Kostümen nebst Gefolge betrat Isabell I. die Bühne und wurde von Stadtbürgermeisterin Martina Stein begrüßt. Für weitere zwei Jahre wird Isabell Fender nun das Amt innehaben. Revierleiter Mathias Golditz vom Forstamt Otterberg überreichte ihr den symbolischen Waldschlüssel für den Staatswald, verbunden mit einem „freien Nutzungsrecht für Otterberger Bürger und die Königin“. Nach dem Ende der Festlichkeiten wird am Montagabend dieser Schlüssel wieder an den Forst zurückgegeben.

Großer Andrang beim Heimatfest

Der Musikverein Harmonie Otterberg umrahmte den traditionellen Festakt. Später sorgte die Rock- und Pop-Coverband The Basement aus Quirnbach (Landkreis Kusel) für Stimmung. Udo und Gerthild Kosel aus Otterberg hatten sich ein rot-weißes Bändchen angesteckt. „Zur Unterstützung für das Fest gibt es diese für zwei Euro zu kaufen“, erzählte das Paar. Bereits vor Beginn der Eröffnung war der Kirchplatz mit Besuchern gut gefüllt. Im Laufe des Abends herrschte bei bestem Wetter großer Andrang. Nicht nur die Helfer im Team der Metzgerei und Gaststätte Kraus hatten mit der Bewirtung der Gäste alle Hände voll zu tun. Der gebürtige Otterberger Wolfgang Hild freute sich über den Trubel und stellte in Aussicht, dass sich das Spektakel „mindestens bis 3 Uhr nachts“ fortsetzen könnte.

Am Sonntag um 13 Uhr startet der Festumzug

Am Sonntag folgt als Höhepunkt des Frühlingsfests um 13 Uhr der historische Festumzug durch die Wallonenstadt. Mehr als 1000 Teilnehmer marschieren, angeführt von Fanfarenzügen, durch die geschmückte Hauptstraße. Die Frühlingskönigin in ihrer von schwarzen Friesen gezogenen Kutsche ist mit ihrem Hofstaat freilich ebenfalls mit von der Partie.