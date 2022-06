Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wird in Otterberg im zweijährigen Turnus das Frühlingsfest gefeiert. Seit 2001 ist eine Frühlingskönigin mit von der Partie. Isabell Fender trägt erneut die Krone.

Nach einer coronabedingten Unterbrechung können die Otterberger von Samstag, 11., bis Montag, 13. Juni, wieder ihr traditionelles Frühlingsfest abhalten. Isabell Fender wurde 2019 zur Frühlingskönigin Isabell I. gekürt. Wegen der Corona-Pandemie konnte sie ihr Amt nur wenige Monate ausüben. Stadtrat und Tourismusausschuss fragten sie, ob sie in diesem Jahr wieder als Frühlingskönigin zur Verfügung stehen würde. Da rannten sie bei Isabell Fender offene Türen ein. „Sehr gerne und mit großer Freude“, sagt sie. „Ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht und erinnere mich an viele nette Gespräche und Kinderlächeln.“ Ihr Engagement für dieses Amt ist riesig. Selbst die geplante Hochzeit mit ihrem Verlobten Christian Scherer wird sie dafür auf das nächste Jahr verschieben.

Wohnhaft in Otterberg, ist die 25-Jährige im Hauptberuf als Sozialarbeiterin beim Jugendamt der Stadt Kaiserslautern beschäftigt. Mittlerweile reduziert, aber immer noch „mit viel Spaß in einem tollen Team“, arbeitet sie bereits seit einigen Jahren auch als Aushilfe im Bistro Alte Apotheke in der Hauptstraße. Ihre Familie väterlicherseits stammt aus Otterberg und hat seit mehreren Jahrzehnten ein eigenes Plätzchen mit Namensschild am Waldfestplatz Fuchsbrunnen.

Übergabe des Waldschlüssels am Samstag

Im Schatten der Abteikirche, umrahmt von den Fachwerkhäusern des 17. und 18. Jahrhunderts, treffen sich zur Eröffnung des Frühlingsfestes am Samstag ab 19 Uhr die Besucher aus Nah und Fern zum Heimatabend. Die dreitägigen Feierlichkeiten werden von Stadtbürgermeisterin Martina Stein und Frühlingskönigin Isabell I. auf dem Platz vor der Abteikirche eingeläutet. An diesem Abend findet auch die Übergabe des symbolischen Waldschlüssels durch einen Vertreter der Forstverwaltung statt.

Um 6 Uhr am Sonntagmorgen werden die Otterberger durch laut hallende Böllerschüsse geweckt. Dies ist gleichzeitig das Startsignal für den Musikverein „Harmonie“, der mit seinem musikalischen Weckruf durch die Straßen der historischen Wallonenstadt zieht. Frühaufsteher sind eingeladen, den Umzug durch die Straßen zu begleiten.

Großer Festzug durch die Hauptstraße

Den Höhepunkt des Festes bildet der historische und farbenprächtige Festzug durch die geschmückte Hauptstraße am Sonntag um 13 Uhr. Mehr als 1000 Teilnehmer seien mit von der Partie, wie auf der Internetseite der Wallonenstadt zu lesen ist. Zunächst wird in einem historischen Teil die wechselvolle Geschichte der Stadt dargestellt. Angeführt von Fanfarenzügen präsentieren sich die Zisterziensermönche, die Wallonen, die Hugenotten und der ehemals wichtige Nachtwächter. Diesem folgt dann die Frühlingskönigin in ihrer festlich geschmückten, von schwarzen Friesen gezogenen Kutsche mit ihrem Hofstaat. Die neun Vorgängerinnen im Amt der Frühlingskönigin seien zum 20. Jubiläum ebenfalls eingeladen worden und sollen zu Fuß der Kutsche folgen, stellt Fender in Aussicht.

Am Festzug zeigen sich die Kindergärten mit ihrem jeweiligen Motto. Alle Grundschulklassen beteiligen sich mit bunten Kränzen für die Mädchen und Stecken für die Jungs. Die Integrierte Gesamtschule Bettina-von-Arnim wie auch die Freie Waldorfschule sind mit Hunderten von Schülern ebenfalls am Fest beteiligt, welches seinen Ursprung in einem Schulfest hatte. Auch die örtlichen Vereine und Betriebe tragen mit geschmückten Wagen und Fußgruppen zum bunten Bild bei.

Feiern auf dem Waldfestplatz

Nach dem Umzug wandern die Gäste zum Waldfestplatz, der etwa drei Kilometer außerhalb der Stadt an der Landstraße nach Höringen liegt. Ein Pendelbus wird zur Verfügung stehen. Im Wald sorgt die örtliche Gastronomie für Bewirtung, verschiedene Kapellen der Nachbargemeinden für Unterhaltung.

Für Montag lädt der Musikverein Otterberg mit einem Marsch um 14 Uhr – Ausgangspunkt ist an der Verbandsgemeindeverwaltung – die Otterberger erneut zur Wanderung auf den Festplatz im Wald ein. Bei Blasmusik und Waldpolonaise feiern Einheimische und Gäste, bis das Fest gegen 18 Uhr mit einem Zug vom Wald in die Stadt endet. Der Weg führt auf den Kirchplatz. Hier wird dem Forstamt für die Bereitstellung des Waldfestplatzes gedankt und der Waldschlüssel zurückgegeben.