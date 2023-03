Am kommenden Sonntag, 19. März, wird in Weilerbach das „Frühlingserwachen“ begangen. Damit einher gehen eine Oldtimer- und Fahrzeugausstellung und ein verkaufsoffener Sonntag mit Gewinnspiel.

Ab 12 Uhr stellen die Liebhaber von Oldtimern ihre guten Stücke auf dem Weilerbacher Dorfplatz vor. Beteiligt daran sind zwei Vereine und einige Privatpersonen, wie der Vorsitzende des Gewerbevereins, Harry Dinges, berichtet. Er hofft auf gutes Wetter, denn ansonsten könne es sein, dass die „Schmuckstücke“ in ihrer Garage bleiben. Angekündigt sind außerdem Fahrzeuge von Blaulichtorganisationen wie dem Technischen Hilfswerk, der Feuerwehr und von Sanitätsdiensten. Die Helfer stellen die Besonderheiten der Fahrzeuge vor und beziehen das Publikum bei Vorführungen mit ein. Auf dem Dorfplatz sind Essens- und Getränkestände aufgebaut. Alleinunterhalter Walter Rheinheimer spielt auf.

Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet

Von 13 bis 18 Uhr öffnen örtliche Geschäfte ihre Türen und laden zum Reinkommen und Stöbern ein. Wer sich umschaut, kann in den Auslagen oder in den Schaufenstern einen der neun Buchstaben und Ziffern entdecken. In der richtigen Reihenfolge angeordnet, bilden sie das Lösungswort für das Gewinnspiel des Gewerbevereins. Teilnahmekarten sind in den Geschäften erhältlich. Bis zur Ziehung der Gewinner um 17 Uhr auf dem Dorfplatz können sie noch in die dort platzierte Lostrommel eingeworfen werden. Als Preise werden Gutscheine in Höhe von 150, 100 und 50 Euro ausgelobt, die bei Mitgliedsbetrieben eingelöst werden können.

„Die Oldtimer waren schon immer ein Zugpferd, und die Hilfsorganisationen sprechen viele Leute an“, sagt Dinges und zeigt sich zuversichtlich, dass die Veranstaltung gut besucht wird. Weilerbachs Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) weist darauf hin, dass das „Frühlingserwachen“ eine Gelegenheit biete, die örtliche Geschäftswelt zu unterstützen.

Er und Dinges kündigen an, dass die Pflanzung des Jahrgangsbaumes und die Beschenkung der Neugeborenen künftig im Rahmen des Herbstmarktes stattfinden werden.