Noch in der jüngsten Gemeinderatssitzung war Peter Hesch als Mitglied der CDU-Fraktion dabei. Jetzt ist der frühere Ortsbürgermeister mit 66 Jahren im Lauterer Klinikum gestorben. Er wird am kommenden Freitag in seiner Heimatgemeinde zu Grabe getragen.

Die Amtsgeschäfte der 1000-Einwohner-Gemeinde im Lautertal übernahm er 2008 nach dem überraschenden Tod von Regina Hill (SPD), die er zuvor bereits als Erster Beigeordneter vertreten hatte. Als Kommunalpolitiker war er nach eigenen Worten „erblich vorbelastet“. Sein Vater Arthur hatte von 1981 bis ’89 das Ehrenamt des Ortsbürgermeisters inne.

Der Sohn begann seine Berufslaufbahn in der Ferne: Nach Abitur und Bundeswehr ging er nach Berlin, um an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege zu studieren. Anschließend trat er in den Polizeidienst und gehörte zunächst dem Berliner Rauschgiftdezernat an. Es folgenden Stationen als Dozent bei der heutigen Bundespolizei in Heimerzheim und im Präsidium Köln, ehe er 1990 in die Pfalz zurückkehrte. In Kaiserslautern war er zuletzt Chef der „Sitte“ und stellvertretender Leiter der Regionalen Kriminalinspektion.

Für Erhalt der Grundschule eingesetzt

Als Ortsbürgermeister von Olsbrücken setzte sich der zweifache Familienvater erfolgreich für den Erhalt der Grundschule und eine Ganztagsbetreuung im Kindergarten ein. Außerdem widmete er sich neuen Bauplätzen und der Haushaltskonsolidierung. Die seit vier Jahrzehnten geforderte Ortsumgehung stand gleichfalls auf seiner Agenda. „Aber bis es so weit ist, bin ich wohl lange nicht mehr Amt“, sagte er 2016 im RHEINPFALZ-Interview. Im Gespräch wirkte Hesch ruhevoll und ernsthaft, aber nie abweisend.

Eine schwere Krankheit zwang ihn 2011 zur vorübergehenden Auszeit, die sich nicht eben vorbildlich aufs Miteinander in der Lokalpolitik auswirkte. Doch Peter Hesch überstand die Krise gesundheitlich wie politisch, bis er 2019 auf eine erneute Kandidatur als Ortsbürgermeister verzichtete.