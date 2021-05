Einstimmig hat der Gemeinderat Schwedelbach am Mittwochabend den Forstwirtschaftsplan für 2021 abgelehnt. Der Verlust und die Ausgaben seien zu hoch.

Der Plan sieht für das kommende Wirtschaftsjahr Einnahmen von 34.763 Euro und Ausgaben von 50.525 Euro vor. Also einen Verlust von 15.762 Euro. Wie Revierleiter Joachim Leßmeister erläuterte, sind die Grundlagen für dieses finanzielle Ergebnis sowohl die im Plan enthaltenen Maßnahmen als auch die jährlichen Festkosten. Für die Gemeinde mit dem größten Waldanteil in der Verbandsgemeinde Weilerbach sind im Wirtschaftsplan 800 Festmeter an Holzernte vorgesehen. Trotz sinkendem Holzpreis würde der Verkauf noch 16.000 Euro in die Kasse bringen. Der vorausgesagte Verlust für 2021 von fasst 16.000 Euro und die 10.000 Euro Verlust aus den vergangenen fünf Jahren waren den Ratsmitgliedern zu viel. „Wir wollen am Wald kein Geld verdienen, aber so geht es auch nicht“, war die einhellige Meinung. Beanstandet wurde, dass für die Betriebsführungskosten alleine 16.000 Euro anfallen.

Wegen Corona von Steuererhöhung abgesehen

Einstimmig wurde beschlossen, die Steuerhebesätze für das kommende Jahr nicht anzuheben. Wie Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel (SPD) sagte, hätten die Leute bereits durch die Coronakrise finanzielle Einbußen – da wolle man die Bürger nicht noch mehr belasten. Damit bleibt die Grundsteuer A bei 300 Prozent, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer bei 365 Prozent. Die Steuer für den ersten Hund bleibt ebenfalls bei 30 Euro, für den zweiten Hund müssen die Besitzer 45 Euro zahlen und für jeden weiteren Hund 60 Euro. Der Steuersatz für Kampfhunde beträgt 260 Euro. Auch der Beitrag für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege bleibt unverändert bei fünf Euro pro Hektar.

Weihnachtsbaumverkauf in Planung

Volker Halfmann, Touristikfachkraft der Verbandsgemeinde, stellte den von der VG Weilerbach gemeinsam mit dem Deutschen Wanderverband eingerichteten 26 Kilometer langen Musikantenweg vor. Er berührt auch die Gemarkung Schwedelbach. Von der Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde, Miriam Strake, wurde das Klimaschutzteilkonzept Mobilität für die VG Weilerbach vorgestellt.

Bekannt gegeben wurde, dass der diesjährige Weihnachtsmarkt ausfällt. Auch die Kriegsgräbersammlung entfällt. Wie Schaumlöffel sagte, sei der Weihnachtsbaumverkauf hingegen in Planung.