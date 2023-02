Mit einem Überschuss von 5356 Euro steht im Forstwirtschaftsplan der Stadt Ramstein-Miesenbach für 2023. Der Stadtrat hat das Zahlenwerk des Forstamts Otterberg am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Revierförster Paul Jonathan Mohr erläutere den Plan, der Erträge von 38.189 Euro und einen Aufwand von 32.833 vorsieht. An Holzeinschlag sind 475 Festmeter vorgesehen von denen 435 Festmeter in den Verkauf gehen. Für die Holzernte sind 13.485 Euro eingestellt. 37.389 Euro soll der Holzverkauf einbringen. Im Bereich des Fünfecksteins in der Stiegelbach sollen 230 Festmeter vorwiegend Nadelhölzer geerntet werden. Den Rest will man im Hessenloch schlagen. Eichen müssten durchforstet werden. Auch Fichten sollen geschlagen werden, weil Borkenkäfer gesichtet worden seien. Stadtbürgermeister Ralf Hechler will mit dem Förster eine Sitzung des Stadtrats im Grünen durchführen, an der auch Bürger teilnehmen können.