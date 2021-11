BRUCHMÜHLBACH-MIESAU. Den Forstwirtschaftsplan für 2022 stellte Revierförster Ralf Leßmeister in der Sitzung des Gemeinderates Bruchmühlbach-Miesau vor.

Bei Einnahmen von 30.880 Euro und Ausgaben von 47.005 ist ein Fehlbetrag von 16.125 Euro vorhanden. Geplant sei ein Holzeinschlag von 605 Festmetern, von denen 540 Festmeter verkauft würden, führte Leßmeister aus. Der Rest bestehe aus Kronenholz, Wurzelwerk und Rindenanteilen, die im Wald verblieben. Der Aufwand für die Holzernte wird mit 22.125 Euro beziffert. An Erträgen werden für das Holz 30.880 Euro erwartet. An Ausgaben sind 4000 Euro für die Waldpflege, 5500 Euro für Wildschutz- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, 1000 Euro für die Wegeunterhaltung und 9500 Euro als Betriebskostenbeitrag an das Land eingeplant. Für Steuern, Berufsgenossenschaftsbeitrag und Versicherungen sind 4800 Euro zu zahlen. wiu