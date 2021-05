Der Wald zieht derzeit viele Menschen an. Sichtbar frischer Holzeinschlag vermiest manchen aber die Laune. Käferhiebe müssen sein, sagt Burkhard Steckel, Leiter des Forstamts Johanniskreuz.

Der Pfälzerwald erweist sich in Zeiten gestrichener Urlaube und fehlender Veranstaltungen als großes Juwel. Viele, die ihn bislang noch nicht schätzten, tun es nun, wandern und erkunden die Natur und müssen erfahren, dass der Forst auch im Sommer aktiv ist. Bäume fällen? Jetzt wo tierische Kinderstuben drin sein könnten? Daheim darf doch auch niemand in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September Hecken oder Gehölze schneiden. So steht es schließlich im Bundesnaturschutzgesetz, im Paragrafen 39.

Das sehen die Verantwortlichen in den Forstämtern nicht anders. „Ökologie steht bei uns weit oben“, verweist Burkhard Steckel, Leiter des Forstamts Johanniskreuz, darauf, dass jede Maßnahme im Wald aus Gründen des Tierschutzes verlegt wird, so es machbar sei. Freibrüter in den Bäumen zwingen die Motorsäge oder gar den Vollernter zu warten.

Allerdings ist der Forst auch gezwungen, das große Ganze und damit den Wald als ein wirkliches Schwergewicht im gesamten Ökosystem im Auge zu behalten. „Es ist unsere Pflicht, Käferbäume so schnell wie möglich zu fällen und aus dem Wald zu bringen“, informiert der Forstamtsleiter über einen Holzeinschlag, der momentan einfach nicht verschoben werden darf. Deshalb werden an unterschiedlichen Stellen im Wald aktuell vom Borkenkäfer befallene Fichten eingeschlagen.

Der Borkenkäfer kann in kurzer Zeit große Fichtenbestände zum Absterben bringen

Diese sogenannten Käferbäume fällen ausgebildete Forstwirte motormanuell. Anschließend wird das befallene Holz mit dem Schlepper entweder direkt aus dem Wald gebracht oder zumindest in einen Bereich, der keine weiteren Fichten aufweist. Der Borkenkäfer ist in der Lage, in kürzestes Zeit große Mengen an Fichten zum Absterben zu bringen. Der kleine Käfer verursacht Kahlschläge, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird. Das seien nun mal die Tatsachen, denen sich der Forst nicht entziehen kann.

„Uns stehen nicht die Dollarzeichen in den Augen, wie uns leider immer wieder vorgeworfen wird. Der Wald hat einen gesellschaftlichen Gesamtnutzen, genau den gilt es zu erhalten“, verweist Steckel auf das Landeswaldgesetz, Paragraf 6 Absatz 1: Der Wald ist unter Berücksichtigung langfristiger Erzeugungszeiträume im Interesse künftiger Generationen so zu bewirtschaften und zu pflegen, dass er seinen wirtschaftlichen Nutzen, seine Bedeutung für die Natur und die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen, auch für die biologische Vielfalt, und seinen Nutzen für die Allgemeinheit stetig und dauerhaft erbringen kann – Stichwort Nachhaltigkeit.

Der Forstamtsleiter betont dazu auch, dass Forstwirte und Förster in den allermeisten Fällen aus einer inneren Beziehung und Empathie zur Natur diesen Berufsweg eingeschlagen haben, nicht um dem Wald zu schaden.

Derzeit erleben Forstleute besonders viele Anfeindungen wegen Unwissenheit

Für die Forstämter sei es nichts Neues, von einigen Waldnutzern angegangen zu werden. Beschwerden über Holzeinschläge oder kaputte Wege gebe es immer. Im Moment häufe sich aber die Beschwerdelage, was teilweise in regelrechte Anfeindungen übergehe. Es könne nicht sein, dass aus Unwissenheit oder aufgrund falscher Informationen die Forstämter als „Waldvernichter“ beschimpft werde. Steckel weist darauf hin, dass Arbeiten im sommerlichen Wald auch ohne Käferholz durchgeführt werden müssen. Belaubte Bäume, die keine Nester aufzeigen, zu fällen, um darunter einer aufwachsenden Naturverjüngung Licht zu bringen, sei Naturpflege und kein Raubbau, vor allem aber geschehe es im Rahmen der gültigen Gesetze, verweist Steckel erneut auf Paragraf 39 des Bundesnaturschutzgesetzes.

Allerdings sei die Zeit der Durchführung immer eine Frage der verfügbaren Mitarbeiter. Allein im Winter könne die Größe des Waldes nicht nachhaltig bewirtschaftet werden. Schließlich gehe es dabei vor allem auch darum, den Pfälzerwald für alle Nutzer, sowohl Holzverbraucher als auch Sporttreibende oder Erholungssuchende, fit für die Zukunft zu machen. Zukunft bedeute: angepasst an den Klimawandel. Und da muss laut Steckel noch einiges geschehen. Im Übrigen stünden alle Forstämter und auch die Revierförster immer als Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung.

