5876 Euro Überschuss weist der Forstwirtschaftsplan für 2023 aus. Der Ortsgemeinderat hat ihn in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Erträgen von 44.671 Euro stehen Aufwendungen von 38.795 Euro gegenüber. Die Holzernte soll 43.721 Euro in die Gemeindekasse spülen. Die Ausgaben hierfür hat das Forstamt Otterberg mit 18.495 Euro veranschlagt. Wie Revierförster Jonathan Mohr vortrug, sollen 665 Festmeter Holz geschlagen werden, von denen 585 in den Verkauf gehen. Die Differenz verbleibt im Wald. Neben den Holzproduktionskosten stehen auf der Aufwandsseite 4800 Euro für Waldschutzmaßnahmen gegen Wild, Verkehrssicherungs- und Umweltvorsorgemaßnahmen. 1000 Euro werden für Wegeunterhaltung benötigt. An Beiträge für die Berufsgenossenschaft, Steuern, Versicherungen und Abschreibungen wurden 5100 Euro eingestellt. Für die Forstverwaltung müssen die Kottweilerer 9400 Euro an das Land zahlen. Forstamtsleiter Markus Gatti erläuterte, dass die Gemeinde fünf Prozent ihrer Waldfläche (acht Hektar) von der Beförsterung ausnehmen und dadurch Bundesmittel erhalten könne. Ob sich die Gemeinde an dem Programm mit dem Namen „Klimaangepasstes Waldmanagement“ beteiligt, soll in der nächsten Ratssitzung entschieden werden.