Die Forstämter sind mitten im Generationswechsel. Genug Nachfolger für die Ruheständler gibt es aber nicht. Auch greifen sich die Bundesländer, die alle vor der gleichen Problematik stehen, gegenseitig die Bewerber ab. Obendrein locken andere Jobangebote. „Die Ausbildung und das Studium im Forstbereich bieten eben eine breite Grundlage für viele wichtige und nachgefragte Bereiche. Da müssen wir uns anstrengen“, dass die Forstämter auch selbst ausbilden, sagt Forstamtsleiterin Ute Fenkner-Gies. „Allerdings wollen nicht alle auch im Land bleiben“, bedauert Burkhard Steckel, dass Stellen unbesetzt bleiben. Dennoch: In den Forstämtern sinkt das Durchschnittsalter und weiblicher – wenigstens ein bisschen – wird es beim Forst auch. Es gibt mehr Försterinnen und mit Julia Koop ist am Forstamt Otterberg die einzige Forstwirtschaftsmeisterin in Rheinland-Pfalz beschäftigt.

Nicht nur bei den Menschen steht der Generationenwechsel an. Auch im Wald stehen die Zeichen weiter stark auf Verjüngung und auf Mischwälder. „Jüngere Wälder sind anpassungsfähiger und können – hoffentlich – leichter mit den Klimaveränderungen umgehen“, spricht Ute Fenkner-Gies an, dass sich die Forstämter angesichts des Klimawandels neu ausrichten. Dazu zählt für sie auch, mit der Nutzung zurückzugehen, um sicherzustellen, dass wirklich mindestens das nachwächst, was geerntet wird.