Friederike Schneider und die Forellen – leicht war es für die Fischwirtschaftsmeisterin nicht immer. Auf Märkten in der Umgebung gehört der Stand aus dem Lautertal dazu.

Wer gerne Fisch isst und sich dabei mit Vorliebe regional eindeckt, der kommt an Forellen-Schneider nicht vorbei. Nach vielen Jahrzehnten in Katzweiler, findet sich die Forellenzucht seit ein paar Jahren in Hirschhorn auf der Bordenmühle. Die Jungfische tummeln sich nun in den an Fließgewässern liegenden Teichen im Pfälzerwald. Unverändert steht der Verkaufswagen wie eh und je auf den Wochenmärkten in der Region sowie auf Bauernmärkten oder bei ähnlichem Markttreiben in den Ortschaften der Umgebung. Unverändert auch: Fischwirtschaftsmeisterin Friederike Schneider führt nach wie vor den Betrieb, den ihr Opa einst gründete und den sie von ihrem Vater übernommen hat.

„Mittlerweile seit 36 Jahren“, muss Schneider beim Nachrechnen selbst ein bisschen über das Dahinrennen der Zeit staunen. „Doch, ich mach die Arbeit immer noch mit Freude“, ergänzt sie direkt. Als junges Mädchen sei es für sie gar keine große Überlegung gewesen, welchen Berufsweg sie einschlagen wird. Irgendwie sind ihr die Familien-Forellen geradewegs zugeschwommen. Kurz stand eine Ausbildung zur Geigenbauerin am Teichrand. „Das hatte mein Vater angeregt“, blickt sie zurück und ergänzt, dass sie Bratsche spiele.

In einem Jahr Vater und Bruder gestorben

Sie ist lieber den Weg mit den Fischen gegangen. Nach einer Ausbildung zur Fischwirtin in einem bayerischen Unternehmen und dem Besuch der Berufsschule am Starnberger See hat sie anschließend den Meister gemacht. Zurück in der Pfalz hat Schneider den Betrieb in Katzweiler zunächst zusammen mit ihrem Bruder gestemmt. Dabei sind es nicht nur die Forellen, die sie seitdem ordentlich herausfordern. Auch das Schicksal hat es mit der Fischwirtschaftsmeisterin nicht sonderlich gut gemeint. Im Jahr 2017 sind sowohl der Vater als auch der Bruder verstorben.

„Mein Sohn Johannes unterstützt mich seitdem“, sagt sie und verschweigt nicht, dass es eine sehr kräftezehrende Zeit war. Johannes Schneider ist kein Fischwirt, sondern Feinwerkmechaniker. Er hat sich im Familienbetrieb eingearbeitet und steht mittlerweile nicht nur der Mutter zur Seite. Mit seiner Frau Lena baut er sich auf der Bordenmühle neben den Forellen ein Standbein mit Bio-Rindern und Bio-Schafen auf. Dabei absolviert er eine Ausbildung zum Landwirt. „Wenn ich da gebraucht werde, helfe ich mit“, sagt Friederike Schneider, für die das ganz selbstverständlich ist. Wichtig sei ihr ein Arbeiten „im kleinen Einsatz“, sich nicht zu übernehmen und stets auf die eigene Gesundheit zu achten – auch bei ihrem Sohn. Schließlich müsse man in der Lage bleiben, den Betrieb am Laufen zu halten.

Nach anderthalb Jahren schlachtreif

Die meist aus Bayern zugekauften Fischeier werden unter Einhaltung strengster Hygiene geliefert. Die Fischchen schlüpfen in einer Kreislaufanlage direkt auf der Bordenmühle. Die Anlage bildet die komplette Umwelt für den Laich und die jungen Wassertiere. Die Fachfrau muss stets die Gesundheit und die bedarfsgerechte Fütterung der Fische im Auge behalten. Sind diese groß genug, geht es für die Regenbogenforellen, die Bachforellen oder die Saiblinge für die nächsten rund eineinhalb Jahre hinaus in die Teiche im Pfälzerwald.

Dort schauen Friederike Schneider und ihr Sohn täglich vorbei. Sie füttern, kontrollieren Gewässer- und Teichzuläufe und letztendlich fischen sie die schlachtreifen Tiere aus dem Wasser. „Die Kälte an den Fingern setzt mir am meisten zu“, nennt Friederike Schneider eine unschöne Facette ihrer Arbeit. Aber die Zu- und Abläufe an den Teichen müssen freigehalten werden „und da müssen halt die Hände ran, egal ob im Sommer oder im Winter“.

Verschiedene Veredelungsprodukte

Einige Forellen werden daheim auf dem Hof veredelt, denn nicht jeder Kunde will eine ganzes Tier. „Fischfilet, gebeizte Forelle oder nach Matjes-Art oder als Fischsalat“, zählt Friederike Schneider einige Veredlungsprodukte auf. Hinzu kommen noch die im Buchenholz geräucherten Fische. Auf so ein Exemplar frisch auf dem Teller kann sie sich nach Feierabend – wann auch immer der ist – immer noch freuen. Obwohl sie schon ihr ganzes Leben mit und von Forellen lebt. „Doch, ich esse Fisch immer noch sehr gerne“, räumt sie lachend ein. Leider gebe es auch immer mehr tierische Gesellen, die ebenfalls gern Fisch essen: Kormorane, Fischreiher, Fischotter. Die machten es ihr mitunter schwer.

Auch das Verkaufen im Marktwagen mache ihr nach all den Jahren noch große Freude. „Mein Ziel ist es, dass sich die Kundschaft gut fühlt und immer mit einem Lächeln den Stand verlässt“, betont sie. Kunden die früh morgens mit grimmigem Blick am Wagen stehen, versuche sie, zumindest zu einem inneren Lächeln zu bringen.