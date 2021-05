Die Flugtagkatastrophe am 28. August 1988 auf der Airbase Ramstein bleibt unvergessen. Auch für Alex und Gerlinde Weber. Das Ehepaar aus Obermohr und die damals 22-jährige Tochter Margit gehörten zu den mehr als 300.000 Besuchern – und die Familie kam körperlich unversehrt davon. Aus Dankbarkeit dafür übernehmen die Webers seit 25 Jahren die Pflege des Gedenksteins.

Unweit einer der Zufahrten zur Airbase befindet sich die öffentlich zugängliche Gedenkstätte. Umgeben von Bäumen erinnert der gehauene Stein namentlich an die Menschen, die an diesem Tag aus dem Leben gerissen wurden, und an diejenigen, die an den Folgen starben. Dass die Namen der Familie Weber nicht darauf zu lesen sind, ist glücklichen Umständen, dem Zufall oder dem Schicksal zu verdanken.

„Wir haben regelmäßig die Flugtage besucht“, erzählt der heute 76-Jährige. Wie die vielen anderen Besucher auch hat die Familie das Programm verfolgt. Weil sich Tochter Margit, die mit Bekannten anwesend war, eine Ausstellung mit Militärgeräten anschauen und sich ihre Eltern ein Eis kaufen wollten, trennten sich ihre Wege. „Kurz bevor die Kunststaffel abgehoben ist, sind wir von einer kleinen Anhöhe runter zu den Buden. Wir haben uns umgedreht und den Zusammenprall gesehen“, erinnert sich der Familienvater. Seine Frau fügt an: „Wir dachten zuerst, dass das zum Programm gehört.“

Absturz aus 300 Metern Entfernung beobachtet

Sie konnten aus einer Entfernung von etwa 300 Metern beobachten, wie eines der Unglücksflugzeuge abstürzte und über den Boden durch die Absperrungen in Richtung Zuschauer schlitterte. Dabei nahm es auf seinem Weg alles mit – auch die Zelte, in denen sich nach der Erinnerung Webers wohl Kindergruppen befanden – und ergoss dabei eine Feuerwalze aus brennendem Kerosin über die Besucher. Das Paar sah, wie Wrackteile durch die Luft flogen, wie Panik aufkam, es sah die zig Verletzten und hörte ihre Schreie.

Panik kam auch bei den Webers auf. Aber sie hatten Glück und konnten das Gelände noch durch einen der Zuwege verlassen. Mit zitternden Knien und voller Sorge um ihre Tochter fuhren sie mit dem Pkw nach Hause. Daheim angekommen, schalteten sie Radio und Fernseher ein, um die Berichterstattung zu verfolgen. Quälend lange Stunden bangten sie um das Wohl von Margit. Gegen 22 Uhr kam dann der erlösende Anruf, dass es ihr gut geht.

Alex und Gerlinde Weber, die mittlerweile beide im Ruhestand sind, kennen den Ramsteiner Wald und die Umgebung des Flugplatzes wie ihre Westentasche. „Wir sind viel draußen unterwegs“, erzählen sie. Kamen sie bei ihren Spaziergängen an dem Gedenkstein, der 1995 aufgestellt wurde, vorbei, fiel ihnen oft der ungepflegte Zustand ins Auge. Verdorrte Blumensträuße, Gestecke und Kränze, die irgendwann abgelegt, dann aber nicht mehr weggeräumt worden waren, oder auch herabgefallenes Laub von den umliegenden Bäumen verteilten sich um den Stein.

Kurzerhand beschloss das Paar, aus Eigeninitiative heraus tätig zu werden und rückt seither regelmäßig als zweiköpfiger Aufräumtrupp an. Mit dabei hat es Pflanzen für den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstflor, die es aus eigener Tasche gekauft hat. In den Sommermonaten packt es zweimal wöchentlich in Kanistern abgefülltes Gießwasser in den Kofferraum, Harke und Laubrechen gehören ohnehin zur Ausstattung. „Es waren auch schon Vandalen da“, berichtet das Paar von herausgerissenen Steinen der Beeteinfassung, die von ihm wieder gesetzt wurden.

Schlimm habe es auch nach dem 30. Jahrestag ausgesehen. Ein Berg von abgelegten Kränzen sei liegengeblieben. „Da war niemand fähig, Verwelktes zu entfernen oder wegzuräumen“, beklagt es. Erst, als das Paar auf einen Arzt traf, der bei dem Unglück als Rettungsarzt im Landstuhler Krankenhaus Dienst getan hatte und an der Gedenkstätte verweilte, wurden sie abgeholt, nachdem dieser ein Foto davon an den Ramstein-Miesenbacher Bürgermeister Ralf Hechler geschickt habe.

Angesichts des Totengedenkens haben Weber gerade erst rechts und links des Steines zwei Kübel mit Astern, Efeu, Tannenzweigen und anderen Herbstblumen aufgestellt. Im Beet leuchten die Blüten von Stiefmütterchen und die ewigen Lichter, die sie ebenfalls mitgebracht haben, sind angezündet. Gespräche mit Überlebenden oder Hinterbliebenen haben sie nie geführt, ein Dankeschön nie bekommen, und sie wissen auch nicht, wer eigentlich für die Pflege zuständig ist.

„Das soll eine Gedenkstätte und kein Abfallhaufen sein“

Hechler sagt hierzu, dass seines Wissens nach ein Mitglied der Nachsorgegruppe aus Kaiserslautern dem damaligen Landrat Rolf Künne die Gedenkstätte geschenkt habe, die damit in das Eigentum des Landkreises übergegangen sei. „Somit wäre die Unterhaltspflicht beim Landkreis.“ Vor dem letzten „größeren“ Gedenktag, am 28. August 2018 anlässlich des 30. Jahrestages habe die Stadt die Gedenkstätte mit der Stadtgärtnerei und dem Bauhof auf ihre Kosten neu angelegt und auch während des Jahres werde nachgeschaut, ob die Anlage in Ordnung sei. Er betont: „Ich sehe es als selbstverständlich an, dass wir unterstützen. Das hatte ich bereits mehrmals und zuletzt eben am 28. August 2018 zugesichert. Das Ehepaar Weber kann sich gerne bei mir melden, wir hatten in der Sache aber bislang noch keinen Kontakt gehabt.“

Für die Webers ist es durchaus vorstellbar, auf Hechler in dieser Sache zuzugehen. Über die Motivation, sich mit so viel Zeit, Aufwand und Kosten an der Gedenkstätte zu beteiligen, sagen sie: „Wir machen das aus Dankbarkeit. Das soll eine Gedenkstätte und kein Abfallhaufen sein.“ Ab und an holen sie die Erinnerungsbilder an die Katastrophe in ihren Träumen ein. „Wir waren zum Glück nicht unter den Verletzten und Toten“, schließen sie auch ihre Tochter mit ein. Keine Frage, dass sie sich auch künftig kümmern wollen. „Wir machen das, solange wir können.“