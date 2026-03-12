Auf der alten Rollbahn im Gewerbegebiet findet am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr ein Floh- und Trödelmarkt statt. Bis zu 300 Aussteller können mitmachen.

Flohmärkte üben eine ganz eigene Faszination aus. Dem Stöbern und Entdecken folgt meist das Feilschen um einen mehr oder minder fairen Preis. Für Anfänger und erfahrene Händler gleichermaßen gilt, dass es beim Verkauf ungewöhnlicher Fundstücke und Raritäten zumeist auch faszinierende Geschichten zu erfahren gibt. Eben eine ganz besondere Atmosphäre.

Veranstalter Andreas Hövelmeyer, der zweimal jährlich auch einen Flohmarkt auf dem Lauterer Messeplatz organisiert, plant für Sembach fünf Märkte in diesem Jahr. Und hofft dabei auf gutes Wetter. „Letztes Jahr hatten wir etwas Pech gehabt, aber wir sind optimistisch.“ Bereits seit rund 25 Jahren organisiert Hövelmeyer auf dem ehemaligen US-Militärflugplatz in Sembach Flohmärkte. Das Unternehmen haben seine Eltern vor genau 50 Jahren gegründet, Andreas Hövelmeyer hat es 1996 übernommen.

Umzug vom Platz vor dem Tower auf die Rollbahn

Nachdem der Flohmarkt lange auf dem Platz vor dem Tower stattgefunden hatte, findet dieser seit geraumer Zeit auf der alten Rollbahn statt (Einfahrt „Gewerbepark Mitte“). Dort kann jeder für eine Standgebühr von 30 Euro seine Waren feilbieten, ob auf Tischen, Kleiderständern oder direkt aus dem Auto heraus. Plätze werden ab 7 Uhr vergeben, der Markt selbst startet um 10 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die nächsten Flohmärkte in Sembach sollen am 28. Juni, 23. August, 27. September und 25. Oktober stattfinden. Hierzu muss der Ortsgemeinderat auf seiner Sitzung am nächsten Donnerstag die geplanten Termine gemäß eines entsprechenden Landesgesetzes noch offiziell als Marktsonntage festsetzen.