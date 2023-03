Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Acht Wochen ist es her, dass der kleine Lukas Pirat Anfang Dezember das Licht der Welt erblickte. Seine hochträchtige Mutter verletzte sich nach einem Sturz so schwer, dass sie nicht mehr zu retten war. Das Kälbchen wurde rund sieben Wochen zu früh per Kaiserschnitt entbunden – und durfte ins Haus.

Familie Alberts „adoptierte“ den zu früh geborenen Bullen. Die beiden Kinder Amber Lynn (8) und Ferris (5) spielen und schmusen mit ihm in seiner Box im heimischen Wohnzimmer. Das