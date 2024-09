Am Feuerwehrgerätehaus in Miesau werden weitere Toranlagen ausgetauscht. Wie Bürgermeister Christian Hirsch (SPD) erläuterte, gibt es für die vorhandenen Tore des Gebäudes keine Ersatzteile mehr. Aus diesem Grund sollen diese in regelmäßigen Abständen durch neue ersetzt werden. Für zwei Tore hat der VG-Rat nun den Auftrag erteilt. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Weilerbach zum Angebotspreis von 17.853 Euro.