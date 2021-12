Das Feuerwehrgerätehaus soll künftig für Veranstaltungen genutzt werden. Das von der FWG vorgebrachte Anliegen sieht ein Nutzungsrecht des Gerätehauses durch den örtlichen Heimat- und Kulturverein vor.

Wie Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup auf Anfrage mitteilte, hatte die FWG-Fraktion dazu einen eigenen Beschlussantrag formuliert und zur Abstimmung in der Sitzung am Dienstagabend vorgelegt. In dem Text dazu heißt es, „dass der gemeinnützige Verein Heimat und Kulturverein e.V. das allgemeine Nutzungsrecht für das ehemalige Feuerwehrhaus und die Freilufthalle inklusive Küche und Schankraum für die nächsten zehn Jahre unentgeltlich gegen eine Nebenkostenpauschale von 100 Euro im Jahr erhält“.

Mit der Vermietung der Räumlichkeiten sollten nach den Vorstellungen der Antragsteller Einnahmen generiert werden, um diese später zum Wohle der Gemeinde zu spenden. Der in der Sitzung anwesende Vertreter der Verbandsgemeindeverwaltung habe allerdings geäußert, so die Ortschefin, dass er es nicht für rechtskonform halte, auf diese Art und Weise die Gemeindefinanzen aufzubessern. Mit der Mehrheit der FWG-Fraktion wurde der Antrag dennoch mit sieben Ja- und drei Neinstimmen angenommen.

Noch im Rat

Über Nachträge zu Lasten der Gemeinde für den Ausbau der Ortsdurchfahrt informierte ein Vertreter des Landesbetriebs Mobilität. Entgegen dem Beschlussvorschlag der Verwaltung votierte der Rat dafür, erst nach Vorlage der Endabrechnung durch den LBM und die Prüfung der Nachträge einen Beschluss zu fassen. Die Nachträge belaufen sich auf eine Gesamtsumme in Höhe von brutto 388.900 Euro, sodass sich die ursprüngliche Auftragssumme in Höhe von brutto 796.000 Euro auf 1,185 Millionen Euro erhöht. Mit Vorlage der Schlussrechnung (wurde noch nicht eingereicht) stehen abzüglich der bereits geleisteten Abschlagszahlungen noch rund 265.700 Euro zur Zahlung aus.