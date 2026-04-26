Für rund zwei Millionen Euro wurde das Domizil der Feuerwehr in Ramstein-Miesenbach umgebaut. Das neue Herzstück ist nichts für Menschen mit Klaustrophobie.

Irgendwie erinnert der Raum mit seinen Trenngittern an einen überdimensionalen Hühnerkäfig, auch wenn er freilich überhaupt nichts mit Geflügelzucht zu tun hat. Die durch die Gitter abgegrenzten Korridore dienen vielmehr dazu, beengte Räume zu simulieren. Wenn dann noch das Licht in dem fensterlosen Raum ausgeschaltet wird, können auch bisweilen angstfreie Menschen zu klaustrophobischen Anwandelungen neigen. Bei dem Raum handelt es sich um eine sogenannte Atemschutzstrecke, die so etwas wie das Herzstück einer Atemschutzübungsanlage ist. In ihr trainieren mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute das Orientieren und die Handhabung ihrer Ausrüstung unter erschwerten Sichtverhältnissen, wie sie bei Dunkelheit oder in völlig verrauchten Räumen vorkommen – und stoßen dabei nicht selten an ihre körperlichen und mentalen Grenzen, wie Matthias Hecktor berichtet. Er ist seit Oktober vergangenen Jahres neuer Chef der Freiwilligen Feuerwehr von Ramstein-Miesenbach. Die Atemschutzübungsanlage, zu der neben der Übungsstrecke unter anderem ein weiterer hermetisch abriegelbarer Raum gehört, dessen einzige Tür sich auf über 60 Grad erhitzen lässt, um die künftigen Atemschutzträger bei der Feuerwehr im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwitzen zu bringen, ist so etwas wie der Star beim Publikum, das sich am Samstag im quasi neuen Feuerwehrhaus in Ramstein umschaut.

Ein Anlaufpunkt für alle Wehren im Landkreis

Die Feuerwehr und die Verwaltung der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach hatten ab den späten Nachmittagsstunden zu einem „Blaulichtabend“ eingeladen, bei dem das komplett umgebaute Domizil der Feuerwehr am südlichen Ortsrand der Stadt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Feuerwehrhaus nicht nur einer grundlegenden technischen und energetischen Sanierung unterzogen, sondern es wurde in einem Teilbereich auch aufgestockt, um so Platz zu schaffen für die Atemschutzübungsanlage, die seit wenigen Tagen als zentraler Unterrichtsort für die Atemschutzträger aller Feuerwehren im Landkreis und darüber hinaus dient.

Mit Baukosten in Höhe von 2.060.000 Euro – die Kalkulation sah zwei Millionen Euro vor – habe man fast eine Punktlandung geschafft, sagte VG-Bürgermeister Ralf Hechler bei der obligatorischen Feierstunde, mit der der Blaulichtabend eingeleitet wurde. Das Feuerwehrhaus, das am 7. September 1980 eingeweiht wurde, habe, so der Bürgermeister, nach mehr als 40 Jahren der Nutzung in vielerlei Hinsicht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen Feuerwehrstandort genügt. Hinzugekommen sei, dass die in den 1980er Jahren durchaus futuristisch anmutende Dachkonstruktion seit Jahren undicht gewesen sei. Das habe immer wieder zu Wasserschäden geführt, weshalb man sich letztlich dazu entschlossen habe, das Gebäude komplett umzubauen. Dabei habe sich die Aufstockung gewissermaßen geradezu angeboten, was den Platz frei machte für die zentrale Weiterbildungseinrichtung, die seit ihrer Inbetriebnahme vor wenigen Wochen überaus stark frequentiert werde.

Lange Planung: Umbau war eine Herausforderung

Der Umbau sei in vielerlei Hinsicht eine ingenieurtechnische Herausforderung gewesen, berichtete Cal Kleemann von der mit der Planung und Bauleitung beauftragten Ingenieurgesellschaft Franz und Vatter aus Ramstein. Daher habe man das Vorhaben vor dem Start der Bauarbeiten im August 2024 über rund drei Jahre akribisch geplant und vorbereitet. Da die Statik des Bestandsgebäudes ursprünglich nicht für ein weiteres Stockwerk ausgelegt war, habe man bei der Aufstockung auf eine leichte Holzbauweise zurückgegriffen, in der das neue Stockwerk ausgeführt wurde. Außerdem wurde an das Gebäude eine Außentreppe angebaut, die nicht nur als zweiter Fluchtweg aus dem Obergeschoss dient, sondern es den künftigen Nutzern der Atemschutzübungsanlage auch erlaubt, die Räume zu betreten, ohne den Betrieb in der Feuerwache zu stören.

Mit rund 130.000 Euro hat der Landkreis Kaiserslautern den Bau finanziell unterstützt, der allen Feuerwehren im Kreis zugutekommt, wie Landrat Ralf Leßmeister betonte. Bislang mussten die Feuerwehrleute aus dem Kreisgebiet für ihre Atemschutzübungen und -prüfungen entweder zu den Kollegen bei der Berufsfeuerwehr nach Kaiserslautern, nach Rodalben oder ins benachbarte Saarland nach Homburg. Bereits kurz nach der Inbetriebnahme der Atemschutzstrecke seien Anfragen von Wehren auch außerhalb des Landkreises eingegangen, was zeige, wie notwendig der Neubau sei.

Feuerwehr hat keine Nachwuchssorgen

Nach dem erfreulich kurzen Festakt sprachen die beiden Pfarrer Pious-Paul Oroplackal, Ramstein, und Bernhard Schäfer, Steinwenden, Segensworte und weihten das Feuerwehrhaus ein. Anschließend führten Wehrleiter Matthias Hecktor und seine Feuerwehrkollegen interessierte Besucher durch die neuen Räume, erläuterten deren Funktionen und stellten die Feuerwehr kurz vor.

Der Beginn des Blaulichtabends verzögerte sich um rund 30 Minuten, da die Feuerwehr kurz nach 16 Uhr noch wegen eines brennenden Lkw zum Autohof gerufen wurde – einer von durchschnittlich rund 250 Einsätzen, zu denen die Brandbekämpfer im Jahr gerufen werden. Den Feuerwehren in der VG Ramstein-Miesenbach mit ihren beiden Stützpunkten in Ramstein und Niedermohr gehören rund 90 Feuerwehrfrauen und -männer an. Um die Zukunft der Wehr muss man sich derzeit keine Sorgen machen: In der Nachwuchsfeuerwehr bereiten sich rund 60 junge Menschen auf ihre späteren Einsätze vor, auch eine Bambini-Wehr gibt es, mit derzeit rund 30 Kindern.