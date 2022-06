Der örtliche Heimat- und Kulturverein darf das Feuerwehr-Gerätehaus als Abstellraum nutzen. So hatte es der Ortsgemeinderat im März beschlossen. Nun muss darüber und über die Nutzung weiterer Gebäude erneut beraten werden.

Eigentlich hätte auf der Sitzung des Ortsgemeinderates am Mittwochabend die Benutzungs- und Gebührenordnung für das Bürgerhaus und die Freilufthalle neu gefasst werden sollen. Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup teilte jedoch mit, dass aufgrund neuer Vorgaben der Kommunalaufsicht die geplante Neufassung so nicht möglich gewesen wäre.

In diesem Zusammenhang sei auch die Nutzung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses wieder in den Blick geraten. Dazu habe der Rat im März unter Leitung des Beigeordneten Carsten Ziebuhr (FWG) in Abwesenheit der Bürgermeisterin den Beschluss gefasst, dass der örtliche Heimat- und Kulturverein das Feuerwehr-Gerätehaus als Abstellraum nutzen dürfe. Groschup habe die Ratsmitglieder nun davon in Kenntnis gesetzt, dass der Beschluss keine Rechtsgültigkeit besitze, weil dieser keine Handlungsanweisung für die Bürgermeisterin enthalte.

Die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung sei der Ansicht, dass die Gemeinde keine Möglichkeit auslassen dürfe, um den Gemeindeetat aus seiner misslichen Lage herauszuführen. Daher sei fraglich, ob die Benutzung der gemeindeeigenen Gebäude, für ortsansässige Vereine und Organisationen kostenfrei erfolgen dürfe. Auch sei zu bedenken, ob eine Nebenkostenpauschale in Höhe von 100 Euro zeitgemäß sei, sagte Groschup. Die Nutzung des Feuerwehrgerätehauses und die der anderen beiden Gebäude soll bei der Neufassung der Benutzerordnung der gemeindeeigenen Räume in einer der nächsten Ratssitzungen geregelt werden.