Wer tanzt mit? Wer lädt ein Video davon im Internet hoch? Zwölf Feuerwehrmänner und -frauen der Wehr von Bruchmühlbach-Miesau sind in unserer Region die Vorreiter bei der sogenannten Blinding Light Challenge. Mit vorgegebenen Tanzschritten wird zum Lied „Blinding Lights“ des kanadischen Sängers „The Weeknd“ ein Video gedreht.

„Die Idee kommt aus Amerika und gilt als Zeichen für den Zusammenhalt bei Corona“, erklärt Benedikt Glas, Pressesprecher der Bruchmühlbach-Miesauer Wehr. Während weltweit viele Vereine, Krankenschwestern und Familien ihren „Blinding-Lights-Tanz“ in Netz gestellt haben, ist von den Deutschen noch nicht viel zu sehen. „Wir wollten die Aktion auch hier bekannt machen.“

Recht schnell fand Glas zwölf Kameraden, die sich auf den Spaß einließen. „Die meisten hatten schon Gardetanzerfahrung oder waren im Männerballett.“ Er selbst sei zwar kein Tanzbär, „aber ich habe natürlich auch mitgemacht“. Von Vorteil sei die Kameradschaft: „Da ist von jedem Gewerk jemand dabei.“ So war die Besorgung der Lichttechnik und einer Nebelmaschine kein Problem für die Floriansjünger.

Wehr rückt zum Tanz aus

Die Schritte musste jeder zuhause üben. Dann wurde eine Geschichte entwickelt, wie die Wehr per Alarm nicht zu einem Löscheinsatz, sondern zu einem Tanz ausrückt. Im Feuerwehrgerätehaus erwischt es die Männer an der Einsatzzentrale, genauso wie zwei lesende Kameraden in Schutzanzügen auf den Toiletten. Gemeinsam hüpfen sie im Tanzschritt die Treppen hinunter, bevor es in die mystisch beleuchtete Gerätehalle geht. „Nach einer Probe war das Video im Kasten“, erzählt Glas. Das Video wurde mit dem Hashtag „Blinding Lights Challenge“ bei Facebook hochgeladen und mittlerweile von über 500 Personen geteilt.

Nominiert hat die Wehr nun befreundete Einheiten aus dem Umkreis. So sollen unter anderem die Kameraden in Waldmohr und Ramstein-Miesenbach, aber auch die Prinzengarde Miesau nachziehen.