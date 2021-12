Wieder werden die vorweihnachtlichen Feierlichkeiten durch die Corona-Pandemie überschattet. Weihnachtsmärkte werden abgesagt, Vereinsfeiern stehen auf der Kippe. Um trotz verschärfter Regelungen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest und den Zauber der Adventszeit in die Familien der Verbandsgemeinde zu bringen, findet am 5. und 6. Dezember in Bruchmühlbach-Miesau und Umgebung die Nikolaus-Lichter-Parade statt.

Schon im Vorjahr erfreute sich die Martinsbrezelaktion großer Beliebtheit. Daher kam die Feuerwehr der Verbandsgemeinde auf die Idee, den Bürgern trotz der angespannten Situation erneut eine Freude zu bereiten. Mit weihnachtlich geschmückten Einsatzfahrzeugen ziehen die Wehrleute durch die Straßen und verbreiten gute Laune. Auch der Nikolaus und seine Helfer sind mit von der Partie und verteilen an die Kinder eine Überraschung. Zudem sind die Bewohner eingeladen, mit Lichterketten, Kerzen und Laternen die Straßen entlang der Wegstrecke erstrahlen zu lassen. Ebenso dürfen die Besucher mit selbstgebasteltem Adventsschmuck, Weihnachtsliedern und anderen kreativen Ideen mithelfen, Besinnlichkeit und Vorfreude in die Dörfer zu bringen.

Auf Corona-Regeln achten

Die Mitglieder der Feuerwehr heißen Groß und Klein willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, jedoch bitten die Veranstalter darum, an der Wegstrecke und zu den Feuerwehrleuten genügend Abstand zu halten. Außerdem werden die Einsatzkräfte Masken tragen. Daher sollten auch alle Zuschauer über sechs Jahre zur eigenen und zur Sicherheit anderer einen Mundschutz anziehen.

Um alle Dörfer der Verbandsgemeinde besuchen zu können, ist die Aktion für den 5. und 6. Dezember jeweils zwischen 16.30 und 20 Uhr geplant. Am Sonntag kommt die Nikolaus-Lichter-Parade nach Vogelbach, Bruchmühlbach, Lambsborn, Martinshöhe, Gerhardsbrunn, Langwieden und zum Scharrhof. Am Montag stattet das Einsatzteam dann Buchholz, Elschbach und Miesau einen Besuch ab.

Die genauen Uhrzeiten und Straßen-Stationen gibt’s im Internet auf www.ff-bruchmuehlbach-miesau.de/Nikolaus-Lichter-Parade-2021/