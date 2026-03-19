Großer Bahnhof beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr Heiligenmoschel: Der 35-jährige Christian Franzreb wurde zum Brandmeister befördert, zum Gruppenführer bestellt und zum stellvertretenden Wehrführer ernannt. Bei der Wahl im Feuerwehrhaus setzte sich der einzige Kandidat einstimmig durch und folgt auf Sascha Rahm, der das Amt seit März 2024 innehatte. Zudem erhielt Franzreb für 15 Jahre Zugehörigkeit das Bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes. Er ist ausgebildeter Kfz-Mechatroniker und arbeitet heute als Lokführer bei einer DB-Tochter. Beigeordneter Martin Müller verpflichtete beim Kameradschaftsabend Markus Mees. Nicolas Braun und Jonas Märkl wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert. Beide wurden – ebenso wie Thomas Becker und Erik Apfel – mit dem Bronzenen Ehrenzeichen der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg für ihre zehnjährige Feuerwehrzugehörigkeit geehrt.