Die 1150-Jahrfeier des Ortsteils Alsenborn steht am Wochenende an. Auf dem Kerweplatz hinter der Alten Schule wird im Festzelt jede Menge Musik geboten. Besonderer Höhepunkt am Sonntag wird ein Festumzug durch den Ort.

Für das Programm und die Organisation ist der Heimat- und Brauchtumsverein „Die Bajasse“ zuständig. Dieser wurde am 27. Mai 2019 gegründet. Er setzt sich insbesondere für die Heimatpflege ein. Von Alsenbornern für Alsenborner lautet sein Motto. Bürger, Vereine und Auswärtige sollen zusammenkommen, um das Ereignis zu feiern. Zuletzt 1976 – zur 1100-Jahrfeier – wurde die Ortsgründung mit Umzug und Musikkapellen groß gefeiert. „An solche Traditionen wollen wir anknüpfen“, erläutert Gründungsmitglied Hans-Jürgen Steinmann. Damals wurde die Geschichte aufbereitet. Diesmal soll das Fest etwas kleiner ausfallen. „Wir wollen einfach wieder feiern!“

Jede Menge Musik versprechen die Veranstaltungen, die am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, über die Bühne gehen. Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich durch Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel. Dazu spielt mit „Time Out“ ein Teil des YouthArt Projektes der Sport-, Kunst- und Kulturgemeinschaft Enkenbach-Alsenborn, kurz SpoKK genannt. Fans von Stefan Ahme, René Grub, Philipp Tulius und Johannes Kronenberger sehnen um 20.45 Uhr den Auftritt von „FUSED – Die Rockfeinschmecker“ herbei.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der protestantischen Kirche in Alsenborn. Mitwirkende sind Sabine Heinlein (Sopran), Karl Knöpflein (Orgel) und das Ensemble Terpsichore. Im Festzelt spielt ab 11 Uhr die Katholische Vereinskapelle Enkenbach zum Frühschoppen auf. Ein Festumzug mit über 20 Gruppen – Musikkapellen, Fußgruppen und Festwagen – startet um 14 Uhr von der Kinderlehre aus über Burgstraße, Grünstadterstraße, Alsenzstraße, Römerstraße und Rosenhofstraße zum Festplatz. „Schlager bis zum Wahnsinn“ bieten dort von 16 bis 20 Uhr die „XXL Steirer“. Von Pop zu Alpenrock, von Oldies bis Goldies reicht die Palette der bekannten Stimmungsband.