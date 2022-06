Beim „Festival Latino“ waren am Sonntagnachmittag drei Live-Acts auf dem Festplatz Kumbwald geplant. Den Anfang machte die Gruppe Borinkuba mit Rhythmen aus Puerto Rico und Cuba. Sänger Ale Martin aus Argentinien und seine Band mussten wegen technischer Probleme passen. Weiter ging es mit DJ Sabor aus Ecuador, der Groß und Klein unterhielt.

Mit den ersten Takten von „La Agarro Bajando“ lag schlagartig eine völlig neue Atmosphäre über dem Festplatz. Zuvor war schwerlich vorstellbar, wie im betulichen Ensemble von Waldbühne, schweren Sitzgarnituren und dem rauschenden Buchenblätterdach lateinamerikanische Leichtigkeit einkehren sollte. Doch die Männer von der Gruppe Borikuba setzten punktgenau ein. Die zurückhaltenden Tonfolgen aus dem fließenden E-Klavier fanden Unterstützung im fächelnden Takt des kleinen Schlagzeugs. Sie folgten dabei dem hohen Tempo der beiden Congas und der „Ratschgurke“, dem Guiro. Der rauchige Gesang war mit dem so typischen Zusammenklang der Instrumente wie organisch verbunden. Im hohen Tempo des Stücks tauchte er aus den Klangwellen regelmäßig auf, ließ sich wieder zurückfallen und bildete so ein eigenes rhythmisches Element im rasanten Tempo des Vortrags.

Argentinische Spezialitäten

Um die Mittagszeit waren im weiten Rund des Festplatzes immer neue Gästescharen eingetroffen. Deutlich war der hohe Anteil an spanisch- und portugiesisch sprechenden Besuchern. Je weiter die Zeit voranschritt, desto deutlicher wurde, dass sie mit ihrer guten Laune das passende Flair verbreiten. Ganz vielen fuhr schon auf dem Waldweg der lateinamerikanische Rhythmus in die Glieder. Dann öffnete schließlich auch die Küche mit argentinischen Spezialitäten. Dem Lomito-Sandwich mit filetiertem argentinischem Rindfleisch wurde ebenso zugesprochen wie dem Choripan, einer Wurst aus Rind- und Schweinefleisch im Brötchen mit scharfer Soße. Und allmählich war von pfälzischer Waldromantik kaum noch etwas übrig. Die extreme Hitze des Sonntags war nun auf einmal gar nicht mehr so unpassend. Die Fakten auf dem Festplatz sorgten schließlich im Zusammenspiel dafür, dass das „Festival Latino“ sich nun auch atmosphärisch entfalten konnte.

Schon vor dem Auftritt der Gruppe Borinkuba hatte es einzelne Tanzpaare nicht mehr auf ihren Sitzen gehalten. Im Takt der Musik aus der Konserve stimmten sie sich im Rumba- oder Tangoschritt auf den südamerikanischen Nachmittag ein. Mit den ersten Klangfolgen der Live-Musik brachen dann alle Dämme. Paar um Paar strebte auf den sandigen Tanzboden vor der Waldbühne. Der Beifall am Ende kam hier dann auch aus einer dichten Staubwolke, die sich noch lange nicht legte.