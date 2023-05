Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spätestens im Januar soll in die Gastronomie des Felsenkopfs in Queidersbach wieder Leben einkehren. Der Gemeinderat hat einem Bewerber, der zuvor in Zweibrücken eine Gastronomie betrieben hat, den Zuschlag erteilt.

Angeboten werden dann – neben deutscher Küche – jugoslawische und marokkanische Gerichte, verrät Queidersbachs Ortsbürgermeister Ralph Simbgen vorab. Der neue Pächter werde