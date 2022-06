Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner besten Seite. Es gibt reichlich Sonne und hochsommerliche Temperaturen.

Von Donnerstag bis Samstag wandert ein Hochdruckgebiet über Deutschland hinweg. Gleichzeitig wird in Verbindung mit einem Tief über der Biskaya heiße Luft aus Nordafrika angezapft. Folge: Es wird sonnig und heiß. Kommende Woche formiert sich über der Region vermutlich eine Luftmassengrenze, sodass teils kräftige Schauer und Gewitter möglich sind.

Mittwoch

Nach einem recht kühlen Start in den Tag scheint verbreitet die Sonne. Gelegentlich zieren zarte Schleierwolken den Himmel. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft auf sommerliche Werte.

Donnerstag

An Fronleichnam herrscht ideales Grill- und Badewetter. Von einem nur leicht bewölkten Himmel strahlt von morgens bis abends nahezu ungehindert die Sonne. Wegen der trockenen Luftmasse lässt sich die Wärme gut ertragen. Zum Abend breiten sich von Westen her dünne Wolkenschleier aus.

Freitag

Die Wolkenschleier am Himmel schirmen die Sonne zeitweise milchig ab und verhindern, dass sich die Luft übermäßig aufheizt. Auch der leicht auffrischende Ostwind dämpft die Temperaturen etwas. Insgesamt bleibt es freundlich, trocken und sommerlich warm.

Samstag

Zum Beginn des Wochenendes scheint die Sonne bis zu 15 Stunden lang. Dabei klettern die Temperaturen über die 30-Grad-Marke. Nur wenige Wolken spenden etwas Schatten.

Weiterer Trend

Am Sonntag treibt die Sonne die Temperaturen nochmals in den schweißtreibenden Bereich. Am Nachmittag schieben sich dicke Wolkenfelder vor die Sonne. Kühler wird es dadurch nicht. In der Nacht auf Montag nähern sich von Frankreich her einige Gewitterwolken. Zum Wochenstart sind teils kräftige Schauer und Gewitter möglich – dabei bleibt es schwül. Ab kommendem Mittwoch sorgt heranströmende Nordatlantikluft für etwas Abkühlung. Sonne und Wolken wechseln sich weiterhin ab.