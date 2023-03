Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wonnemonat Mai kommt nicht so recht in die Spur. Das Wetter über den Vatertag und am Wochenende passt eher zu einem klassischen April. Wir müssen uns auf häufigere Regengüsse und eher verhaltene Temperaturen einstellen.

In den nächsten Tagen haben wir es über Mitteleuropa mit recht niedriger und meist nur schwacher Luftdruckverteilung zu tun. Es herrscht somit eine eher labile Schichtung in der Atmosphäre.