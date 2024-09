Ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa bringt in dieser Woche herbstliches Wetter mit vielen Wolken und gelegentlichen Regenfällen oder Schauern. Auch der Feiertag lädt nicht wirklich zu Freizeitaktivitäten ein. Größere Lichtblicke mit längeren sonnigen Phasen dürfte es erst am Samstag geben.

Ein Tief über den Britischen Inseln wandert Richtung Mitteleuropa und schwenkt nach der Wochenmitte Richtung Mittelmeer. Es hat neben kühler Luft auch einige Regenwolken im Gepäck, die das Wetter in unserer Region ziemlich durchwachsen gestalten werden. Nach vorübergehendem Hochdruckeinfluss kurz vorm Wochenende erreicht uns ab Sonntag voraussichtlich ein neues Schlechtwettergebiet vom Atlantik.

Dienstag: Abgesehen von kleineren Auflockerungen mit einigen Sonnenstrahlen regieren die Wolken. Nennenswerter Regen fällt dabei aber zunächst nicht. Erst am Abend und in der Nacht wird es von Frankreich her nass. Die Temperaturen verändern sich kaum. Der Wind schwächt sich im Tagesverlauf ab. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt tagsüber recht niedrig, steigt aber zum Abend auf über 80 Prozent an.

Mittwoch: Zunächst halten sich kompakte Schichtwolken, aus denen es gelegentlich regnet. Am Nachmittag lässt der Regen nach und die Sonne kommt teilweise hervor. Es bleibt dabei mit elf bis 14 Grad aber ziemlich kühl. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt zunächst über 90 Prozent, nimmt aber bis zum Nachmittag spürbar ab.

Donnerstag (Tag der Deutschen Einheit): Auch am Feiertag behalten die Wolken die Vormachtstellung am Himmel, und zwischendurch kann es immer wieder mal etwas tröpfeln. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen zwölf und 15 Grad. Das Regenrisiko liegt allgemein etwas unter 50 Prozent.

Freitag: Die Wolken halten sich hartnäckig. Es kann vereinzelt noch etwas tröpfeln oder nieseln. Die Sonne lässt sich nur selten blicken und es bleibt mit elf bis 14 Grad herbstlich kühl. Das Regenrisiko liegt zwischen 30 und 40 Prozent.

Samstag: Die meisten Wolken lösen sich auf und ermöglichen es der Sonne, sich für längere Zeit in Szene zu setzen. Möglicherweise gibt es in den Morgenstunden einige Dunst- oder Nebelfelder. Die Tagestemperaturen werden mit 15 bis 18 Grad etwas erträglicher. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt unter zehn Prozent. Die Sonne beglückt uns zwischen fünf und sieben Stunden.

Sonntag: Die Wolken drängen die Sonne wieder in die Defensive, werden von Frankreich her dichter und bringen einige Regenfälle. Dadurch werden die Temperaturen um einige Grade nach unten gedrückt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt über 75 Prozent.

Weiterer Trend: In der neuen Woche setzt sich das herbstliche Wetter fort. Die Wolken bleiben in der Überzahl und bringen gelegentlich Regen oder einige Schauer. Größere Aufheiterungen mit milderen Temperaturen bilden die Ausnahme.