Das Reinhard-Blauth-Museum sowie die Ortsgemeinde Weilerbach feiern am Sonntag, 25. Juni, 17 Uhr, im Bürgerhaus Weilerbach den 200. Geburtstag des Dichters Oskar von Redwitz, der auf dem Schellenberger Hof in Weilerbach glückliche Jahre verbrachte. Untermalt wird die Gedenkstunde mit musikalischen und literarischen Beiträgen.

Nach dem eigentlich verhassten Jura-Studium erhält von Redwitz, der viel lieber nur Dichter und Schriftsteller sein will, 1848 in Kaiserslautern seine juristische Ausbildung. Hier begegnet er der 15-jährigen Mathilde Hoscher, die mit ihrer Mutter, der Bankierswitwe Apollonia Hoscher, auf dem Schellenberger Hof in Weilerbach lebt. Im gleichen Jahr feiert das junge Paar seine Verlobung. 1851 heiratet der damals 27-jährige Oskar von Redwitz die 17-jährige Mathilde. Die kirchliche Trauung findet in der katholischen Dorfkirche in Weilerbach statt. 1848 ist auch das Jahr, in welchem Oskar von Redwitz das 300-Seiten-Werk „Amaranth“ abschließen kann, das ihn wenig später zum Bestseller-Autor machen wird. In der abgöttisch geliebten Mathilde hat der dichtende Jurist „die wahre Verkörperung des poetischen Phantasiebildes gefunden, das er in Gestalt und im Wesen der Amaranth von seiner eigenen künftigen Lebensgefährtin sich dichterisch gemalt hatte“. Über Nacht wird der junge Dichter zum meistgelesenen Autor seiner Zeit. Selbst im Ausland – besonders in Frankreich und England – erregt sein Erstlingswerk, ein im Mittelalter zur Zeit Kaiser Barbarossas spielender Versroman, großes Aufsehen.

Von musikalischen Größen vertont

Beispiele von poetischen Versen, die von musikalischen Größen seiner Zeit wie Edward Grieg, Friedrich Silcher, Franz Liszt oder Carl Loewe vertont wurden, zeigen nicht nur die sprachliche Gewandtheit des Dichters, sondern untermauern auch die Anerkennung seiner Werke durch berühmte Komponisten.

Bei der Feierstunde im Bürgerhaus sind Ekaterina und Harald Kronibus (Gesang und Klavier) sowie der junge Geiger Georg Schäfer dabei. Im zweiten Teil zeigt Ulrich Schulz seinen Film „Der Poet vom Schellenberg“. Dem Filmemacher ist es in außergewöhnlicher Form gelungen, Abschnitte der Weilerbacher Dorfgeschichte mit dem Leben des Dichters und mit dessen Bestseller „Amaranth“ zusammenzuführen. Danach haben die Besucher Zeit, sich der ausführlichen Ausstellung über Leben und Werk des Dichters zu widmen, die Kurt Schäfer vor elf Jahren schon einmal gezeigt hat.