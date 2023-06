Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Bei ihrer Reise durch deutsche Bistümer wird die „Fatima-Pilgermadonna für Deutschland“ nach Fulda im Bistum Speyer Station machen. Vom 24. Juni bis zum 5. Juli wird die Madonna in elf Kirchen der Otterberger Pfarrei Mariä Himmelfahrt zum Gebet einladen. Erste und letzte Station wird die Herz-Jesu-Kirche in Rodenbach sein.

In der Herz Jesu Kirche in Rodenbach wird die Madonnenstatue am Samstag, 24. Juni, 16 Uhr, erwartet. Zur Begrüßung wird die Marienglocke der Kirche läuten. In der Vorabendmesse