Nach der Durststrecke während der Pandemie kommen Fans der Fastnachtsumzüge in den nächsten Tagen im Landkreis auf ihre Kosten. Bevor am Dienstag der Große Westricher Fastnachtsumzug durch Ramstein rollt, laden am Wochenende schon drei kleinere Umzüge zum Besuch ein.

Am Sonntag, 19. Februar, formieren sich die Lindener Narren am Sportplatz, um ab 14.11 Uhr auf einer rund zwei Kilometer langen Strecke zur Mehrzweckhalle zu ziehen. Dort angekommen, feiern sie wahrscheinlich, wie in den Corona-Vorjahren, wieder eine Fastnachtsparty, berichtet VG-Beigeordneter Uwe Unnold. 16 Gruppen hatten sich bis Freitagmorgen angemeldet, darunter Vereine und Privatpersonen aus der Gemeinde.

Ebenfalls am Sonntag startet im Neuhöfertal bei Trippstadt der 29. Taler Fastnachtsumzug. Um 14 Uhr geht es los am Gasthaus Dengel. Der Umzug schlängelt sich anschließend durch den Ortsteil Neuhof bis zur Sägmühle, wo mit Livemusik weitergefeiert wird.

Bereits am Samstag findet zum elften Mal der Fastnachtsumzug der Kindertagesstätte Hauptstuhl statt. Um 14.11 Uhr beginnt das närrische Treiben auf dem Schulhof vor der Kita. Danach startet der Zug mit buntgeschmückten Bollerwägen sowie kostümierten kleinen und großen Menschen. Die Besucher können sich auf fliegende „Guzjer“ freuen, sagt Ortsbürgermeister Gerald Bosch. Als musikalische Stimmungsmacher sind die Musiker vom Musikverein Hauptstuhl „mit uff de Gass“. Der Zug führt durch die Schul-, Eck-, Südstraße, Birnbaum, Eichenstraße, Im Milchloch und über Süd- und Eckstraße wieder zurück zur Kita. „Dort gibt es ein fröhlichen Beisammensein mit Musik, Speis’ und Trank.“ Für 2,50 Euro kann sich jeder Narr mit dem aktuellen „Fasenachtsplakettsche 2023“ schmücken.