Karneval und die dazugehörige Tanzkunst liegen Carmen Naujok im Blut. Bereits mit neun Jahren hat die passionierte Fastnachterin seinerzeit in Landstuhl mit dem Gardetanz angefangen. Bis heute hat sie das Tanz-Fieber nicht losgelassen. Gerne gibt sie ihre Passion an tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche weiter. Aktuell engagiert sich die 61-jährige Trainerin ehrenamtlich in der Karnevals-Union-Miesau (KUM).

Nicht nur den Gardetanz an sich, auch die Leidenschaft fürs Trainieren anderer hat Naujok schon recht früh für sich entdeckt. Im Alter von 16 Jahren hat sie damit begonnen, das „Tanzmariechen“