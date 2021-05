Einen Verlust von 36.877 Euro weist der Forstwirtschaftsplan der Gemeinde Bruchmühlbach-Miesau für das Jahr 2021 aus. Erträgen von 9264 Euro stehen Aufwendungen von 46.141 Euro gegenüber.

Revierleiter Joachim Lessmeister vom Forstamt Otterberg stellte den Plan in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats vor. Er betonte: „Der Wald wird sich verändern, wir müssen die Zukunft mit gestalten.“ Die Gemeinde besitze 166 Hektar Wald, in dem im kommenden Jahr 265 Festmeter Holz gefällt werden sollen. Hiervon gehen 226 Hektar in den Verkauf. Der Rest ist Kronenholz, Wurzelwerk und Rinde. Durch den Holzverkauf sollen 9261 Euro erzielt werden. Der Aufwand für die Holzernte liege bei 7884 Euro, sodass hier ein Plus von 1377 Euro erwirtschaftet werde. Die Brennholzanfrage sei in den vergangenen drei Jahren zurückgegangen, was wahrscheinlich mit den warmen Wintern zu tun habe und auf Energieeinsparung zurückzuführen sei.

Auf der Ausgabenseite schlagen die Waldbegründung und Waldpflege mit 8328 Euro, Waldschutz gegen Wild mit 9576 Euro und Verkehrssicherungen mit 5000 Euro zu Buche. Für Wegeunterhaltung sind 2000 Euro eingeplant. Dazu kommen 9506 Euro Betriebsführungsbeiträge an das Land sowie 3845 Euro an die Kommune.

Laut Lessmeister sind im Plan Aufwendungen von 17.900 Euro für die Kompensationsmaßnahmen für die Kindertagesstätte und ein kleiner Teil für die Erweiterung des Gewerbegebiets Spießwald eingestellt. Ohne die Ansätze für diese Ausgleichsflächen läge der Verlust bei 18.973 Euro.